O doctoriță româncă a plecat în vacanță, dar a ajuns să salveze un bărbat prăbușit în aeroport, în Miami. Cine este Elena Sumanariu, medicul devenit erou, și ce recompensă a primit

Plecase în Statele Unite pentru o vacanță, dar, la scurt timp după aterizare, a ajuns să lupte pentru viața unui necunoscut. Elena Sumanariu, o doctoriță din Botoșani care lucrează în Marea Britanie, a intervenit într-o situație critică pe aeroportul din Miami. Gestul ei a ajuns în presa britanică, iar compania aeriană i-a pregătit o recompensă neașteptată.

Doctorița româncă a intervenit când a văzut că bărbatul nu mai avea puls

Totul s-a întâmplat pe 22 septembrie 2026, în zona de control al imigrației de pe Aeroportul Internațional din Miami, Florida. Un bărbat s-a prăbușit la pământ, după ce a intrat în stop cardiac, iar Elena Sumanariu, care tocmai sosise în Statele Unite, a intervenit pentru a-l salva.

Românca lucrează ca medic la Spitalul William Harvey din Ashford, comitatul Kent, parte a sistemului public britanic de sănătate NHS, și se pregătea să își înceapă concediul, când a observat că unui alt pasager i s-a făcut rău și a căzut la pământ. S-a apropiat imediat și, după ce a constatat că bărbatul nu avea puls, a început manevrele de resuscitare. A fost solicitată intervenția echipei medicale a aeroportului, dar românca a continuat resuscitarea până la sosirea personalului de urgență, care a intervenit cu un defibrilator.

Ce a povestit Elena Sumanariu despre momentele în care a salvat viața unui necunoscut

Deși se afla la mii de kilometri de spitalul în care lucrează, Elena spune că a reacționat aproape instinctiv în momentul în care a înțeles ce se întâmplă.

„Deși situația a fost neașteptată și stresantă, pregătirea mea medicală a preluat controlul, iar reacția mea a fost aproape instinctivă”, a declarat doctorița pentru The Mirror.

Românca a explicat și cum a acționat până la sosirea echipei medicale a aeroportului.

„Am recunoscut urgența, am evaluat rapid situația și am făcut imediat un pas în față pentru a oferi asistență medicală... Principiile fundamentale ale resuscitării rămân aceleași. În acel moment, era foarte puțin timp să mă gândesc la altceva decât la ce trebuia făcut”, a povestit Elena.

Pentru doctorița româncă, cel mai important moment a fost cel în care bărbatul a început să își revină.

„Cel mai mare sentiment de satisfacție a venit din faptul că am văzut că bărbatul și-a revenit”, a mai mărturisit Elena.

American Airlines i-a oferit 25.000 de mile aeriene după intervenția de pe aeroport

Gestul doctoriței din Botoșani nu a trecut neobservat. Pe 23 septembrie 2026, la o zi după incident, Elena Sumanariu a primit o scrisoare de mulțumire din partea companiei American Airlines, relatează Monitorul de Botoșani. Documentul a fost semnat de Natasha Narayan, directorul medical al companiei aeriene.

Reprezentanții American Airlines i-au mulțumit pentru că și-a oferit voluntar ajutorul după sosirea zborului AA39 și a intervenit într-un moment în care viața unui pasager era în pericol și i-a acordat și un bonus de 25.000 de mile în programul de fidelitate AAdvantage, ca semn de apreciere pentru intervenția sa.

Cine este Elena Sumanariu, doctorița din Botoșani care lucrează în Marea Britanie

Elena Sumanariu este originară din Botoșani și lucrează ca medic rezident specialist la Spitalul William Harvey din Ashford, Kent. Românca a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, înainte de a-și continua cariera medicală în Marea Britanie. Spitalul la care lucrează face parte din East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, organizație care administrează mai multe unități medicale din sud-estul Angliei.

După ce povestea salvării de pe aeroportul din Miami a devenit publică, conducerea spitalului a felicitat-o. Dr. Saba Mahmood, coordonatoare clinică în cadrul instituției, a apreciat profesionalismul și calmul de care românca a dat dovadă.

„Suntem extrem de mândri că lucrăm alături de ea și încântați că face parte din familia spitalelor East Kent”, a transmis reprezentanta spitalului.

Aceasta a subliniat că reacția Elenei demonstrează cât de importante pot fi cunoștințele medicale și în afara unui spital.

Foștii pacienți ai româncei au felicitat-o

Povestea a fost prezentată și pe pagina de Facebook a instituției medicale britanice, unde au apărut mesaje de apreciere din partea unor persoane care spun că au fost tratate de Elena. Un fost pacient a descris-o drept un medic atent, care își îngrijește pacienții cu multă grijă.

„Este unul dintre cei mai buni medici pe care i-am cunoscut vreodată. Îmi amintesc că am văzut cum un pacient se purta urât cu ea și m-am asigurat că era bine. Este cu adevărat un om deosebit! Felicitări! Nici nu m-aș fi așteptat la altceva din partea ei”, a scris o persoană într-un comentariu pe pagina de Facebook a spitalului.

O altă persoană, care a afirmat că a fost tratată de româncă în același spital, i-a lăudat profesionalismul și empatia.

„O femeie extraordinară! Am fost tratată de ea la Spitalul William Harvey. Este un medic extrem de profesionist și plin de compasiune”, a scris o fostă pacientă pe pagina de Facebook a spitalului britanic.

„Am fost și eu tratată de această doamnă minunată în cadrul departamentului de evaluare și îngrijire medicală de urgență (SDEC). Mulțumesc și slavă Domnului că ați fost acolo pentru a ajuta!”, a mai scris o fostă pacientă.

„Felicitări, Elena! Am fost consultată de ea de câteva ori la Spitalul William Harvey și este un medic de excepție”, a mai scris cineva.