Vestea morții Alinei a cutremurat comunitatea locală din Vaslui. Fata de 18 ani, găsită desfigurată sub o bancă dintr-un parc din Mangalia, era iubită de colegii de liceu, fiind considerată un exemplu de perseverență. Peste o lună, Alina urma să intre în clasa a XII-a, iar visul ei, spun apropiații, era să devină polițistă.

Provenea dintr-un familie cu probleme, iar la finalul clasei a VIII-a a fost la un pas să ajungă într-un centru de plasament. Adolescenta, care luase Evaluarea Națională cu aproape nota 8.00, și-a povestit public drama prin care trecea în încercarea de a găsi soluții să își continue studiile la liceu.

„Dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați”

Din cauza abuzurilor tatălui, mama a plecat la casa bunicilor dintr-un sat vecin, însă ea a rămas cu tatăl la Delești. Era atașată de colegi și profesori, fiind una dintre cele mai bune eleve ale școlii. În urmă cu trei ani, Alina a povestit, pentru publicația Vremea Nouă, că se temea pentru viața ei, tatăl agresând-o frecvent pentru că ținea legătura cu mama.

„Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori, dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. – tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. Am vorbit și cu mama și am încercat să căutăm soluții să plecăm. Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata, dar eu am rămas, pentru că nu voiam să mă mut de la școală”, a declarat Alina, în 2020, jurnaliștilor de la Vremea Nouă.

Până la finalul gimnaziului, adolescenta a rămas în grija unei mătuși. Când a terminat clasa a VIII-a, femeia i-a spus că nu are resursele necesare pentru a o ține la liceu. I-au anunțat pe cei de la Protecția Copilului, iar în urma discuțiilor au stabilit ca fata să meargă într-un centru de plasament din Huși pentru a putea urma cursurile unui liceu.

Alina voia să învețe la un liceu din Vaslui, fiind mai aproape de familie. Așa s-a decis să vorbească public despre drama sa și să ceară ajutor.

Mâna întinsă de un om de afaceri

Povestea sa emoționantă a sensibilizat comunitatea locală, iar un om de afaceri din Vaslui s-a oferit să o ajute.

Lună de lună, omul de afaceri Ionel Sandu îi oferea fetei o bursă de 700 de lei pentru cazarea la cămin, masă și întreținere. A asigurat-o că o va susține până la finalul studiilor dacă va învăța bine.

Vestea morții fetei pe care o considera copilul său de suflet l-a consternat pe omul de afaceri, care vorbise cu Alina în urmă cu câteva zile. Îl sunase pentru a-l ruga să o ajute să închirieze o garsonieră până în toamnă. I-a spus că este la mare și că urmează să se întoarcă acasă.

„Era de o corectitudine ce n-am mai văzut de mult la tineri”

„Dacă știam că vrea un job sezonier îi ofeream eu unul, la mine la firmă. O puneam la un depozit să pună prețurile, să șteargă de praf produsele din expoziția noastră, să dea cu o mătură. Mi-a dat un mesaj că pleacă la mare, dar nu știam că se duce să muncească. Probabil că s-a gândit să nu ne mai încarce și cu problemele ei. Era de un bun-simț ceva ieșit din comun și de o corectitudine ce n-am mai văzut de mult la tineri”, a declarat omul de afaceri Ionel Sandu pentru Vremea Nouă.

El povestește că lună de lună îi prezenta notele, în semn de recunoștință. Voia să îi arate că efortul financiar nu este inutil. Mai mult, la un moment dat, adolescenta l-a anunțat pe afacerist că nu mai este necesar să îi ofere 700 de lei pentru că o fundație s-a oferit să o sprijine.

„Mi-a zis să nu-i mai dau 700 de lei, ci doar 400 de lei, deoarece un ONG i-a oferit suma de 300 de lei pe termen de trei luni. Am fost atât de impresionat și i-am spus să ia tot 700 de lei și să facă ce vrea cu ei. Vă dați seama ce om corect era această fată chinuită”, a completat omul de afaceri, care acum se pregătește să o înmormânteze.

Voia să se facă polițistă

Pe pagina de Facebook a Alinei și a colegilor de clasă sunt zeci de mesaje de condoleanțe. Toți deplâng moartea sa tragică.

„Când te-am întrebat «ce vrei să te faci?», mi-ai răspuns «polițistă», dar soarta a vrut să sfârșești într-un mod tragic și nedrept. Drum lin spre cer înger de fată frumoasă și deșteaptă, iar acolo sus să fii la fel de curajoasă și inimoasă!”, i-a transmis o rudă.

Polițiștii din Constanța au anunțat că fata de 18 ani acuzată că a ucis-o pe Alina a fost reținută pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Cele două fete erau prietene și erau cameriste la un hotel din Saturn.

