Într-o intervenție telefonică la Antena 3, dr. Sorin Hâncu, președintele Colegiului Medicilor din Suceava, a declarat că în muncipiu, o clinică estetică din București își desfășoară activitatea într-un coafor, însă spune că instituția nu cunoaște numele acesteia. Hâncu a mai declarat că a fost sesizată Poliția, pentru a verifica legalitatea în care clinica își desfășoară activitatea.

„Am sesizat Poliţia care este în măsură să ancheteze astfel de practici complet ilegale. Nu avem niciun nume, dar trebuia să se înregistreze ca şi clinică, unitate medicală privată şi locaţia unde îşi desfăşoară activitatea, dar nu avem nimic de acest fel. Ei spun pe internet că sunt clinica numărul 1 în estetică din Bucureşti, nu avem un nume, nimic. Am auzit ca se desfăşoară (activitatea medicală – n.r.) într-un coafor. Noi nu avem treabă, asta anchetează Poliţia. Noi vrem numai să fie în deplină legalitate, pentru ca astfel de practici, în spaţii complet necorespunzătoare pot fi un real pericol pentru sănătate. Se pot transmite boli foarte grave, cum este SIDA, hepatita C sau infecţii, ori Colegiul Medicilor are această obligaţie, de a veghea la buna desfăşurare a actului medical, atât în privinţa medicilor, cât şi a locaţiilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea”, a declarat dr. Hâncu, la Antena 3.

Potrivit Adevărul, este vorba despre Clinica Swiss – EstetiX din București, care își face reclamă prin intermediul coaforului Beauty Boutique din Suceava. Potrivit unui anunț postat pe pagina coaforului, pe 4 decembrie 2018, în promovarea serviciilor clinicii sunt implicate și vedete din România.

Poliția Suceava a deschis deja o anchetă în acest caz și se fac cercetări după ce în oraș au apărut afișe în care se anunță că în perioada următoare vor fi făcute consultații estetice. Reprezentanții Poliției precizează că nu au avut loc intervenții chirurgicale, acestea fiind programate pentru săptămâna viitoare, potrivit anunțurilor.

„Pentru orice activitate de genul acesta (…) trebuie să ceară şi un aviz de la Colegiul Medicilor, că vin pe raza lor de competenţă şi fac ceea ce fac. Probabil că nu au cerut, Colegiul Medicilor a depus sesizare şi noi urmează să vedem despre ce e vorba. Facem cercetări într-un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Cercetările se desfăşoară in rem”, a declarat pentru Mediafax Ionuţ Epureanu, purtător de cuvânt al Poliției Suceava.

Potrivit anunțurilor, serviciile oferite de clinică sunt: mărire buze şi pomeţi, ştergerea ridurilor, cocktailul frumuseţii cu vitamine, umplere şi depigmentare de cearcăne, lipoliză (slăbire localizată) şi terapia „Vampir”.

Contactați de Adevărul, reprezentanții coaforului Beauty Boutique au recunoscut că o echipă medicală de la Clinica Swiss – EstetiX vine o dată pe lună în salonul din Suceava pentru consultații, însă nu efectuează intervenții chirurgicale. Reprezentanții coaforului au mai precizat că ei nu fac altceva decât să pună la dispoziție spațiul pentru personalul clinicii.

Reprezentanții Sweet EstetiX nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.