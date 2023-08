Armand a fost chemată marți, 29 august, la Parchetul Curții de Apel București pentru audieri în acest dosar, iar, la final, procurorii au transmis că au dispus urmărirea penală față de edilul sectorului 1 pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru „favorizarea unor persoane, în formă continuată (5 acte materiale)”.

În acuzațiile formulate de procurori, anchetatorii spun că primărița „a semnat o dispoziție prin care s-a desemnat manager al proiectului «Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupție», şi, ca urmare a acestui act, a realizat foloase materiale constând în venituri aferente activităților prestate în calitatea de manager de proiect”.

De ce e acuzată Clotilde Armand

După ce s-a autonumit manager, Armand a semnat mai multe dispoziții prin care și-a mărit salariul pentru timpul lucrat ca manager al proiectului, mai scrie în comunicatul Parchetului.

În aprilie 2022, „suspecta a semnat o dispoziție prin care şi-a majorat indemnizația de bază brută aferentă lunii aprilie 2022, cu suma de 3.744 de lei, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022”, potrivit procurorilor.

O lună mai târziu, Armand „a semnat o nouă dispoziție prin care şi-a majorat indemnizația de bază brută aferentă lunii mai 2022, cu suma de 5.616 lei, pentru timpul lucrat ca manager al proiectului”.

Recomandări INTERVIU. Camelia Roiu, medicul care a dezvăluit infecțiile din spitale după Colectiv: „E o minune că nu avem zilnic câte o tragedie! Nimic nu funcționează normal”

Alte două dispoziții pentru mărirea salariului au fost semnate în iunie și iulie 2022, cu 3.744 de lei brut, respectiv cu 5.616 lei brut, potrivit procurorilor.

„Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 de euro”

La sfârșitul audierilor, edilul sectorului 1 a declarat în fața jurnaliștilor că „i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect”.

„Am venit la Parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 de euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1”, a transmis Clotilde Armand, într-un comunicat de presă.

Despre acest proiect, Clotilde Armand spunea că a fost finalizat cu succes, la sfârșitul lunii mai, și a respectat legea.

Ea a precizat că, în urma proiectului, „60 de funcționari publici au participat la cursuri de formare /instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul administrației locale din sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Primăriei Sectorului 1 și au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție”.

Recomandări Ministrul de finanțe, despre cererea oficialilor de la Bruxelles privind creșterea TVA la alimente: „Poate vrea Comisia, dar nu putem sacrifica o țară”

„Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management antimită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție”, a transmis Clotilde Armand, potrivit unui comunicat de presă.

În noiembrie 2022, ANI a acuzat-o pe Armand că s-a aflat în conflict de interese, atunci când s-a autonumit managerul unui proiect finanțat cu fonduri europene, ceea ce a dus inclusiv la mărirea salariului său, cu până la 30%. În acest caz, ANI a sesizat Parchetul.

