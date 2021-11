„Lansez acest apel către toate organizațiile și forțele politice din PNL și din PNL București, pentru a debloca situația disperată în care se regăsește Sectorul 1 și întreaga Capitală”, a scris primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, miercuri seara, pe Facebook.

Primăria Sectorului 1 se află într-o situație delicată după ce consilierii liberali au refuzat să valideze rectificarea bugetară. Dincolo de întârzieri de plată, există pericolul de a nu a avea asigurate serviciile de deszăpezire în sector.

Pentru a-i sensibiliza pe liberali, Clotilde Armand face apel la spiritul de echipă care a însuflețit campania electorală din Capitală.

În concluzie, edilul Sectorului 1 îi invită pe liderii PNL București să se întâlnească cât mai urgent la sediul Primăriei Sectorului 1. „Să limpezim lucrurile, să începem să reconstruim încrederea cu care am reușit să câștigăm Capitala.”

Răspunsul a venit din partea președintelui PNL București, Ciprian Ciucu, joi, tot pe Facebook.

„Prima responsbilitate politică a unui primar este de a-și forma și menține o majoritate cu care să-și treacă proiectele! Este prima lecție pe care eu am învățat-o de la un coleg primar din PNL, pe care, știu, și dumneavoastră îl respectați și prețuiți și îl dați drept exemplu în mod repetat”, scrie primarul Sectorului 6.

Într-o lungă postare, liderul PNL București trece în revistă zbuciumata relație dintre consilierii PNL și Clotilde Armand și denunță „insinuările” referitoare la relația liberalilor cu PSD în București.

„Vă aduc la cunoștință, ceea ce știați: PNL Sector 1 s-a exprimat clar împotriva guvernării, la nivel național, cu PSD. La fel și eu. Dacă demersul dvs. este onest, comunicare dvs. nu este. Insinuările depreciative, în momentul în care ne chemați al discuții, denotă lipsa unor calități necesare unui dialog civilizat”, precizează Ciucu.

Șeful liberalilor bucureșteni spune că ar mai putea da o șansă relației cu USR la Sectorul 1, dar că nu este convins de bunele intenții ale edilului.

„Eu mai pot face o ultimă încercare, de față cu Vlad Voiculescu, Radu Mihaiu și Oliver Păiuș să îi aduc pe colegii mei la discuții cu dvs., dar nu m-ați convins că v-ați dori cu adevărat să aveți majoritate, doar țapi ispășitori pentru lipsa realizărilor dvs. Dacă dorința ar fi sinceră, ați comunica altfel. Fără împunsături, fără insinuări”, scrie liderul PNL București.

Ciprian Ciucu menționează și ce așteaptă consilierii PNL de la Clotilde Armand. În special, comunicarea din timp și dezbaterea în coaliție a ordinii de zi, concomitent cu promovarea proiectelor PNL.

„Nu mai zic de faptul că viceprimarul PNL nu are niciun fel de atribuții și doar ascute creioane. De ex., la Sectorul 6, doi viceprimari USR subordoneă fără discuții 5 din 9 instituții pe care le deține Primăria!”, mai scrie Ciucu.

Acesta are un sfat și referitor la problema Primăriei cu prestatorul de servicii de salubritate.

Câteva cuvinte, despre nenorocirea pe care o aveți cu Romprest: îmi este clar, pe fond aveți dreptate. Singura problemă este că ceea ce propuneți este sub limita legalității. Dacă am sta împreună, am găsi o formulă care să fie și legală și oportună.

Ciprian Ciucu: