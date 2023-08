Imagine cu viaductul Aciliu, autostrada Sibiu - Orastie,cel mai mare viaduct de autostrada folosit in prezent in Romania, pierdut intr-o ceata deasa, luni, 7 decembrie 2015.Viaductul are o lungime de 1 kilometru, o inaltime de 74 de metri si a costat statul roman 150 de milioane de euro. Autostrada A1 este inchisa pe sectorul cuprins intre Nodul rutier Saliste (km 270+020) si Nodul rutier Cunta (km 292+455) pentru lucrari de consolidare din data de 7 septembrie 2015. DAN HORIA TAUTAN / MEDIAFAX FOTO