Top locuri de vizitat în Spania

Descoperă magia Spaniei începând cu Madrid, capitala vibrantă cu aer regal, unde se îngrămădesc palate semețe, catedrale, muzee de prestigiu și parcuri luxuriante. Turul cultural al orașului pornește din km 0 – Puerta del Sol și îți descoperă pe rând: Catedrala Nuestra Segnora; Palacio Real – unul dintre cele mai mari palate regale din Europa; Piața de Toros – cea mai mare arenă de coride din Spania. Dar și Plaza Mayor – înconjurată de cele mai vechi clădiri, breslele meșterilor din Evul Mediu.

Cel mai vizitat obiectiv al orașului este Muzeul Prado, ce deține una dintre cele mai mari colecții din lume compusă din 9000 de tablouri, 5000 de schițe, tipărituri, hărți, monede și tapiserii.

Opțional poți vizita Toledo, cu impozanta sa Cetate Alcazar de pe vârful dealului înconjurat de râul Tajo, unde, în Evul Mediu meșterii lucrau cu migală la armuri și săbii de luptă. Continuă cu Segovia, un oraș cu farmec roman inconfundabil, ce se remarcă în lume prin Palatul regal La Graja, Catedrala gotică și Apeductul roman parte din UNESCO. Un scurt popas în Salamanca îți va scoate în cale unul dintre cele mai frumoase centre istorice, monument de patrimoniu mondial. Orașul este dominat de Universitatea Salamanca – una dintre cele mai prestigioase din Spania, și de Palatul Monterrey, o bijuterie a stilului renascentist.

Dacă ești dornic să pătrunzi în atmosfera maură a Spaniei atunci nu rata turul celei mai mari regiuni – Andaluzia care te așteaptă cu dealuri acoperite de măslini, plantații de portocali, lămâi și rodii, palate, fortărețe și catedrale.

Începe incursiunea cu Sevilla, capitala cochetă a regiunii, unde poți lua parte la spectacole de dans flamenco și lupte cu tauri, sau să vizitezi magnifica Catedrală unde se află mormântul lui Cristofor Columb. În Cordoba, perla de la poalele Munților Sierra de Cordoba, vei putea vizita Mezquita – Marea Moschee, unică în lume și monument UNESCO, iar în Granada te așteaptă complexul Alhambra format din palate și fortărețe maure înconjurate de grădini geometrice. Opțional, ai posibilitatea să vizitezi Gibraltarul, unde vei face un tur în rezervația maimuțelor și vei capta cele mai bune vederi spre Maroc din Punta Europa.

Minuni arhitecturale din Portugalia

Cel mai însorit colț din Europa, Portugalia este despre artă întâlnită în stradă, despre muzica fado (unică în lume), ceramică azulejos, pastel de natas și vin roșu de Porto.

Un circuit în Țara Descoperitorilor este mai presus de toate o lecție lungă de istorie, urmată de relaxarea mult dorită pe plajele aurii din Cascais și Estoril. Și pentru că atunci când spui Portugalia automat te gândești la Lisabona, circuitul de la Europa Travel, îți face turul capitalei colorate bătând la pas cartierele cu străzi în pantă: Belem și Alfama. Dar și piețele Rossio, Restauradores și Comercio, înconjurate de cele mai bune exemple de clădiri tradiționale decorate plăci de ceramică albastră, azulejos.

Printre obiectivele de top ale Lisabonei se numără Turnul Belem, o bijuterie manuelină cu fațadă plină de simboluri marine din perioada Marilor Descoperitori. Mănăstirea Jerónimos, locul unde Vasco da Gama și echipajul său și-au petrecut noaptea înainte de a pleca în India. Dar și Castelul São Jorge, un monument de origine maură ce domnește peste întregul oraș. Din Lisabona poți face o excursie opțională la Sintra, orașul regal dominat de Palacio da Pena, edificiu considerat de portughezi a 8 a minune nouă a lumii.

Al doilea oraș ca mărime din Portugalia, Porto nu putea fi ratat din turul tău, așa că pornește la pas în vechea cetate ce face parte din UNESCO și descoperă simbolurile arhiotecturale începând cu Catedrala Se do Porto, Podul Luis I, Turnul Clericilor sau Piața Ribeira. După turul cultural te poți opri pentru a te delecta cu deliciosul vin de Porto, dulce și parfumat.

Ultima parte a circuitului în Portugalia vei mai putea face scurte opriri în Coimbra, un important centru universitar și fosta capitală medievală a țării pentru mai bine de 100 de ani, Batalha cu somptuoasa Mănăstire dominicană Santa Maria da Vitória și în Fatima, cel mai important loc de pelerinaj, unde se spune că Fecioara și-a făcut apariția de trei ori.

