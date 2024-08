VIDEO Congresul PSD: noua conducere, votată cu majoritate covârșitoare. Ciolacu, către Tudose și Grindeanu: „Trimiteţi-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpaţi de mine!”

UPDATE ora 16:20: George Simion, preşedintele AUR, i-a transmis sâmbătă lui Marcel Ciolacu, după congresul PSD, că se vor vedea în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

„Marcele, şi tu, la fel ca şi ceilalţi pesedişti înaintea ta, vei avea aceeaşi soartă! La fel au mai zis şi Năstase, şi Geoană, şi Ponta că vor câştiga alegerile prezidenţiale. Abia aştept turul 2 ca să pot să te bat şi să dau românilor şansa de a avea un preşedinte al lor, nu impus din altă parte”, a mai spus Simion, informează News.ro.



UPDATE 14.10 Ministrul liberal al Culturii Raluca Turcan remarcă, într-o postare pe Facebook, că premierul Marcel Ciolacu şi toată conducerea PSD au atacat sâmbătă, la Congresul PSD, doar PNL. ”Într-un guvern PSD-PNL de trei ani de zile! Ce fel de preşedinte vor românii? Unul care transformă în ţinte oamenii împreună cu care ia deciziile de trei ani de zile?”, subliniază Turcan, potrivit News.ro.

Și europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a avut o reacție după Congresul PSD: „Mi-a adus aminte de PSD-ul lui Adrian Năstase din 2004 şi de PSD-ul lui Victor Ponta din 2014. Una dintre metodele lor a fost mereu a pretinde ceea ce nu sunt”.

UPDATE 14.08 Liderul USR Elena Lasconi reacţionează la discursurile de la Congresul PSD, pe care îl numeşte ”un festival al dezinformării, al minciunilor şi al atacurilor cu date false”. ”Ciolacu poate doar vorbe, niciodată fapte! Pentru că lupul pesedist îşi schimbă blana, dar năravurile ba”, consideră ea.

”Un festival al dezinformării, al minciunilor şi al atacurilor cu date false! Tupeu şi sfidare. Aşa au arătat discursurile liderilor PSD de azi! Marcel Ciolacu vorbeşte de parcă ar fi în opoziţie, de parcă nu a condus România în ultimii trei ani, de parcă n-a avut guvernul şi peste 60% în Parlament. A vorbit ca un om care azi a ieşit din spuma mării şi de mâine se apucă de treabă! Îţi trebuie mult tupeu să poţi să gândeşti şi să citeşti de pe foaie asemenea vorbe”, scrie Lasconi pe Facebook.

UPDATE 13.50 Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat în discursul ţinut la încheierea Congresului PSD de sâmbătă, răspunzând comentariilor privind schimbările de la vârful partidului, el explicând, printre altele, că „partidul trebuie să ţină cont de câştigătorii din alegeri şi, mai ales, un partid un partid care doreşte să aibă un viitor trebuie să aducă cât mai mulţi tineri în conducerea lui”. „Mihai, Sorin, trimiteţi-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpaţi de mine”, a spus Ciolacu, adresându-se liderilor partidului, relatează News.ro.

„Am văzut tot felul de comentarii în ceea ce priveşte schimbările din conducerea partidului, dar astăzi am fost foarte atent la dumneavoastră şi am sentimentul că cu toţii am fost de acord: un partid trebuie să aibă şi stabilitate, un partid trebuie să fie deschis, un partid trebuie să acorde locul cuvenit doamnelor, un partid trebuie să ţină cont de câştigătorii din alegeri şi, mai ales, un partid care doreşte să aibă un viitor trebuie să aducă cât mai mulţi tineri în conducerea lui şi trebuie să-i lase şi să-i încurajeze să devină decidenţi”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a constatat că PSD „are viitor”.

„Este evident un lucru foarte important: acest partid are viitor, are viitor cu oameni de calitate”, a adăugat Ciolacu.

Ciolacu subliniază că „adevărata muncă” începe după congres.

La finalul cuvântului său, liderul PSD s-a adresat altor lideri ai formaţiunii: „Mihai, Sorin, trimiteţi-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpaţi de mine”.

UPDATE 13.36 Preşedintele Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, a prezentat rezultatele votului delegaților PSD de la congresul formațiunii care a avut loc sâmbătă la Romexpo.

„Rezultate pentru moţiune – echipa condusă de Marcel Ciolacu şi programul politic «Aici, pentru români!»: voturi total exprimate: 2264. Voturi «pentru» 2253, voturi contra 6, abţineri, 5. Prin urmare, moţiunea «Aici pentru români!» este declarată câştigătoare şi se atribuie mandatele membrilor conducerii PSD”, a anunţat Alfred Simonis.

Echipa de conducere a PSD este formată, astfel, din:

Sorin Grindeanu și Daniel Băluță – prim-vicepreședinți,

Mihai Tudose – președinte al Consiliului Național

Paul Stănescu – secretar general

Vicepreşedinţii sunt Florin Jianu pentru domeniul Antreprenoriat, IMM-uri şi Mediul de Afaceri, Lia Olguţa Vasilescu pentru Muncă şi Protecţie Socială, Gheorghe Şoldan pentru Dezvoltare Regională şi Locală și Gabriel Zetea – vicepreşedinte pentru Administraţie şi Infrastructură. Vasile Dîncu este vicepreşedinte pe domeniul Afaceri Europene.

De asemenea, Victoria Stoiciu este vicepreşedinte pe relaţia cu ONG-urile şi dialog social, Mihnea Costoiu, vicepreşedinte pe Educaţie, Elisabeta Lipă, vicepreşedinte pe Sport, Marian Neacşu, vicepreşedinte pe regiunea Bucureşti-Ilfov, Dumitriţa Glica – vicepreşedinte pe Centru şi Corneliu Ştefan – vicepreşedinte pe Sud. Alte nume sunt Ionuţ Pucheanu, care este primarul din Galaţi, este vicepreşedinte pe Sud-Est, Claudiu Manda – vicepreşedinte pe Sud-Vest, Laurenţiu Nistor este vicepreşedinte pe Vest, Emil Moldovan – vicepreşedinte pe Nord-Vest, iar Dragoş Benea – pe Nord-Est.

Tot în cadrul congresului, 2257 dintre delegaţi au votat candidatura lui Ciolacu la alegerile prezidenţiale. Au votat contra 4 delegaţi şi au fost trei abţineri.

UPDATE 13.30 Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, afirmă are certitudinea că Marcel Ciolacu nu se va închide „într-un turn de fildeş” şi „nu va lua instituţia prezidenţială pe persoană fizică”, argumentând că Ciolacu ”nu a făcut aşa nici cu partidul”, scrie News.ro.

„Nu avem general să ne conducă, dar avem o armată puternică şi dedicată, cu care vom câştiga alegerile prezidenţiale. (…) Suntem cea mai mare familie politică din România şi împreună vom reuşi să câştigăm următoarele alegeri parlamentare, dar mai ales prezidenţiale”, a afirmat Paul Stănescu.

Acesta spune că „şi în următorii patru ani România are nevoie de stânga”, iar PSD este pregătit.

„Marcel Ciolacu va fi un preşedinte consensual, echilibrat, cu frică de Dumnezeu pentru că vremea preşedinţilor care dezbină, care au mizat pe ură, care au fost inventaţi de jocurile de culise şi de înţelegeri dintre partidele de dreapta a trecut. Marcel Ciolacu nu va fi un preşedinte al coaliţiilor, al blocurilor politice, va fi un preşedinte al tuturor românilor. Îl ştiu bine Marcel Ciolacu şi pot spune sigur că nu este un om perfect, dar este un om de cuvânt, nu este un om ales de Dumnezeu, dar este un om cu frica ui Dumnezeu, nu este un om care se închide într-un turn de fildeş, ci este unul căruia îi place să fie aproape de oameni. Ştiu sigur că nu va lua instituţia prezidenţială pe persoană fizică, pentru că ştim cu toţii că nu a făcut aşa nici cu partidul”, a mai afirmat Stănescu.

UPDATE 13.21 Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, propus de Marcel Ciolacu pentru o funcție de comisar european, a afirmat că preşedintele PSD susţine că mulţi tineri din partid sunt “lupii tineri” ai formaţiunii politice, dar a precizat că în urmă cu patru ani aceştia nu erau relevanţi, dar între timp lucrurile s-au schimbat.

”Preşedintele Ciolacu zice deseori de Alfred, de George, de Ionuţ, de Corneliu de Bogdan şi mai sunt câţiva care au intervenit şi vor interveni, că suntem lupii tineri ai Partidului Social Democrat. Poate că este adevărat. Însă trebuie spus că în urmă cu patru ani nu eram relevanţi. Şi numai cu patru ani, mulţi dintre noi aici prezenţi nu puteam influenţa destinele comunităţilor noastre. Ori lucrurile s-au schimbat. Partidul s-a deschis şi vedem lucrul acesta inclusiv astăzi. Avem patru noi colegi care se alătură echipei noastre şi mă bucură că se întâmplă acest lucru. Trebuie să rămânem un partid deschis, un partid reprezentativ, un partid care atrage profesionişti, un partid care demonstrează de fiecare dată că este capabil să-i reprezinte pe români”, a afirmat Victor Negrescu, sâmbătă, la congresul PSD.

El a mai afirmat că datorită lui Marcel Ciolacu PSD are relaţii foarte bune cu familia sa politică europeană.

”Domnule preşedinte, datorită dumneavoastră astăzi PSD are relaţii foarte bune cu familia sa politică europeană. Este cel mai bine reprezentat partid din România în Parlamentul European, atât numeric cât şi prin funcţiile obţinute. Iar România este mai respectată la nivel internaţional. Îmi aduc aminte de primele întâlniri cu liderii social-democraţiei europeni în urmă cu patru ani, în cadrul cărora au apărut discuţii despre poziţionarea anterioară a partidului”, a mai spus Negrescu.

UPDATE 13.20 Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, face apel la PSD să facă pentru Marcel Ciolacu o campanie „decentă” şi să renunţe la evenimente „faraonice”, aşa cum a organizat în trecut. „Omul ăsta are nevoie de o campanie decentă, acceptaţi-l aşa cum e, cu bâlbâielile lui, cu şovăielile lui, aşa cum e el, în starea sa pură! Este mai simplu decât îl percepeţi şi este mult mai complex în interior decât vă închipuiţi”, le-a transmis sindicalistul delegaţilor la Congresul PSD, relatează News.ro.

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, mulţumeşte, în discursul ţinut în faţa delegaţilor de la Congresul PSD de sâmbătă, unde participă ca invitat, pentru sprijinul acordat de social-democraţi pentru modificarea Legii dialogului social şi pentru „atenţia deosebită acordată constant demersului de creştere a salariului minim”.

Costin e de părere că e „nevoie de un efort suplimentar” pentru a repara unele erori apărute în urma implementării legii pensiilor.

„Insist pentru includerea partenerilor sociali în reforma fiscală.”, a mai spus sindicalistul.

El spune că bătălia pentru instituţia prezidenţială vine după 20 de ani în care am avut exemple clare despre care pot spune fără ezitare: ”Aşa nu!”.

„Sunt unul dintre cei care l-au încurajat pe domnul Marcel Ciolacu să candideze la preşedinţia României. Este unul dintre puţinii oameni politici din România care creşte profesional de la o zi la alta şi mai ales este unul dintre foarte puţinii oameni politici pe care i-am cunoscut şi care au demonstrat bun simţ în politică”, a subliniat Dumitru Costin.

El a făcut apel la PSD să facă pentru Marcel Ciolacu o campanie „decentă” şi să renunţe la evenimente „faraonice”, aşa cum a organizat în trecut.

„Aş vrea să fac un apel către voi toţi, cei care vă veţi ocupa de campania lui Marcel Ciolacu şi care îi veţi fi alături: fac un apel la voi, Marcel Ciolacu are nevoie de o campanie politică decentă, renunţaţi la evenimente faraonice, aşa cum i-aţi organizat lui Victor Ponta! Omul ăsta are nevoie de o campanie decentă, acceptaţi-l aşa cum e, cu bâlbâielile lui, cu şovăielile lui, aşa cum e el, în starea sa pură! Este mai simplu decât îl percepeţi şi este mult mai complex în interior decât vă închipuiţi”, a spus Costin la finalul discursului său.

UPDATE 13.10 Vicepreşedintele PNL Florin Roman reacţionează la criticile formulate la adresa liberalilor la Congresul PSD, unde Marcel Ciolacu va fi validat drept candidat pentru Cotroceni, declarând că „a început sfârşitul politic a lui Marcel Ciolacu!” şi că este „un congres, aşa cum le place comuniştilor, cu un singur candidat”.

El consideră că acest Congres e doar despre PSD şi că nu aduce nimic bun pentru România. Roman subliniază că AUR nu a fost vizat de critici în diiscursurile la congres, ceea ce, în opinia sa, este „semn că blatul cu extremiştii este la vedere”. „O grămadă de fanfaroni ai adulaţiei supreme s-au adunat să înjure pe toată lumea!”, spune Florin Roman.

UPDATE 12.55 Preşedintele PSD şi candidatul partidului la preşedinţie, Marcel Ciolacu, i-a criticat dur pe ultimii doi preşedinţi ai ţării, în discursul ținut sâmbătă la Romexpo, la Congresul PSD. Ciolacu a spus că România are nevoie un nou model de preşedinte, unul „cu suflet”, și a promis scutiri de impozite pentru românii din diaspora care se întorc în ţară. Legat de războiul de la graniță, premierul a spus că susținerea Ucrainei „înseamnă a asigura pacea României” și a pledat pentru reconstrucţia Ucrainei, când războiul se va sfârși.

Ciolacu și-a început discursul, care a durat aproape o oră, vorbind despre trecutul PSD și momentul când a fost ales președintele partidului.

„PSD a câştigat alegerile locale şi europarlamentare. Stimaţi colegi, astăzi ne bucurăm şi facem planuri de viitor, dar nu trebuie să uităm niciodată de unde am plecat. Acum patru ani, când m-aţi ales preşedinte, partidul nostru traversa cele mei grele momente. (…) Am ales calea grea, a luptei. Împreună, am reuşit să recâştigăm încrederea oamenilor. Împreună, am luat un partid lipsit de speranţă, l-am reformat şi l-am dus la guvernare. Acesta este adevărul şi trebuie să fim mândri de asta! Trebuie să continuăm”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Congresul PSD.

El a subliniat că PSD este pregătit să facă un nou pas înainte şi a anunţat că va candida la prezidenţiale şi totodată că „va câştiga” alegerile prezidenţiale.

În programul prezentat duminică, Ciolacu a propus scutiri de impozite timp ce 10 ani pentru banii pe care românii din diaspora îi aduc în ţară, ca măsură pentru atragerea în ţară a celor care au plecat şi s-au stabilit legal peste hotare. „Fiecare dintre noi avem o rudă sau un prieten în diaspora. Oameni care contribuie an de an la bugetul României, prin miliardele de euro pe care le trimit în ţară. Este timpul să facem mai mult pentru ei! Vă propun să ne gândim serios la modelul ţărilor cu o diasporă numeroasă care au luat deja măsuri pentru a-şi aduce înapoi cetăţenii.

UPDATE 12.02 Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că PSD va câştiga alegerile prezidenţiale nu pentru că partidul este mare, ci pentru că are cel mai bun candidat. Ea spune că România nu are nevoie de preşedinte revanşard care să le facă dosare adversarilor politici şi nici de un preşedinte leneş şi nepăsător.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, i-a ironizat, în discursul ţinut sâmbătă la congresul PSD, pe contracandidaţii lui Marcel Ciolacu, relatează News.ro.

Ea a măsurat distanţa dintre Craiova şi Capitală în „ciuci”, ironizând viitoarea carte a liderului PNL despre care spune că va sta la baza unui scenariu pentru Hollywood. Despre Mircea Geoană Olguţa Vasilescu spune că „şi el poate să joace într-un film de acţiune, că ştie ceva bătaie, că a mai luat”.

De ironiile primarului Craiovei nu au fost feriţi nici Elena Lasconi despre care a spus că nu merge la Craiova pentru nu are „nici Vama veche, nu avem nici femei cu barbă care să cânte prin oraş”.â

„Marcel Ciolacu este singurul politician important care nu se teme să iasă printre oameni. (…) E singurul premier care ne sună să întrebe dacă avem nevoie de ceva. (..) Nouă nu ne trebuie nici un preşedinte revanşard care să le facă dosare adversarilor politici, nici un preşedinte leneş şi nepăsător, nici un preşedinte care să ne scoată din Europa pentru că aşa înţelege el noţiunea de patriotism”.

Ea spune că PSD va câştiga alegerile prezidenţiale nu pentru că partidul este mare, ci pentru că are cel mai bun candidat.

„Noi nu vom câştiga aceste alegeri prezidenţiale pentru că suntem cel mai mare partid, noi vom câştiga aceste alegeri prezidenţiale pentru că avem cel mai bun candidat”, a încheiat Olguţa Vasilescu.

UPDATE 11.48 Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD, că este alături de cea mai puternică echipă pe care social-democraţii au construit-o pentru a dezvolta România.

„PSD este partidul care a reuşit să scoată România din comunism şi să o readucă în sânul familiilor occidentale, în rândul economiilor dezvoltate şi al democraţiilor consolidate”, a spus Băluță.

UPDATE 11.25 Europarlamentarul Mihai Tudose afirmă la congresul PSD, că România are nevoie de „un preşedinte care să aibă curajul să fie normal”. El spune ironic despre liberali că „sunt foarte buni, dar nu pentru România”, informează News.ro.

„Nu am să mai vorbesc despre realizările unora, despre ce a păţit România în pandemie. (…) Nu am să vorbesc nici despre câţi oameni au murit în pandemie şi nici azi nu ştim de ce, unii de boli, alţii arşi în containere, arşi în spitale, nu am să vorbesc despre cam câţi bani a împrumutat România”, şi-a început Mihai Tudose discursul ţinut sâmbătă la congresul PSD.

El i-a criticat pe liberali.

„Sunt foarte buni, jos, pălăria, dar nu pentru România! În schimb sunt foarte buni pe comunicare, aici recunosc, nici măcar nu glumesc, nu fac mişto acum. Tot ce au făcut ei este ideal, ceea ce facem noi nu este bine. Săptămâna trecută am aflat că trebuie să câştige ei fiind că trebuie să plece PSD-ul de la guvernare, care cheltuie banii poporului. Da, 8% pe investiţii nu a mai fost niciodată, ei nu înţeleg chestia asta, trebuia să fie 10% la ei în cont. Sunt foarte buni pe comunicare acuzând guvernul Ciolacu. Guvernul PSD, acuzând PSD-ul că are deficitul mare. Nu am văzut pe niciunul dintre ei spunând cât la sută din deficit reprezintă dobânzile la sutele de miliarde împrumutate de ei. pe care nu i-a mai văzut nimeni e banii ăia, s-au dus undeva, în România nu”, a mai afirmat Tudose.

Tudose susţine că „România are nevoie să depăşească criza de încredere”, aceasta fiind cea mai mare criză cu care se confruntă în ultima perioadă.

„Avem nevoie să recâştigăm încrederea. Avem nevoie la dvs, în sală sunt mai mult de jumătate din primarii din România, dintre preşedinţii de Consilii Judeţene, în sală este o parte din Guvernul României, o parte din el, partea bună. În sală este şi primul ministru. În sală este şi viitorul preşedinte al României cu modestie asta e! marea noastră sarcină este să redăm încrederea românilor. Ne trebuie un preşedinte – şi îl avem pe Marcel Ciolacu – ne trebuie un preşedinte care să aibă curajul să fie normal. Un om normal pentru români”, a mai spus Tudose.

UPDATE 11.03 Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Congresul PSD, că trebuie aduse cu picioarele pe pământ ”armatele de ostaşi galbeni care se visează a fi brokeri de putere în România”. El a precizat că aceştia ”se pretind un fel de roi de harnic de albine care dau miere, dar de fapt nu fac decât să stea cu mâinile în buzunarele altora”.

Sorin Grindeanu susține un discurs la Congresul PSD. Foto Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE 10.48 Alfred Simonis, unul dintre social-democraţii cu cele mai bune scoruri electorale la acest an, este gazda congresului PSD. Simonis, ales preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, a afirmat în discursul său: „Nu mai vreau un preşedinte cu un rânjet metalic sau un preşedinte cu muşchiul empatiei atrofiat. Eu nu mai vreau asta, nu mai vreau un preşedinte care să conducă de pe pârtiile de schi sau de pe terenurile de golf”.

UPDATE 10.37 Preşedintele PSD şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din acest an, Marcel Ciolacu, a fost întâmpinat cu entuziasm la intrarea în sala din complexul Romexpo unde se desfăşoară congresul. Ciolacu a ajuns la eveniment cu 30 de minute înainte de ora anunţată pentru începerea evenimentului şi a intrat în sală interacţionând cu unii dintre delegaţi, relatează News.ro.

Congresul PSD care are loc sâmbătă, cu peste 2000 de delegaţi a început cu câteva minute întârziere. Pe un panou de mari dimensiuni, alături de sigla partidului, a fost scris mesajul„ Aici pentru români”.

Liderii partidului l-au aşteptat pe Marcel Ciolacu, acesta intrând în sală printre cei prezenţi, care s-au ridicat de pe scaune pentru a-l întâmpina pe preşedintele formaţiunii. În drumul său spre scenă, liderul formaţiunii i-a salutat pe delegaţi, le-a strâns mâinile bărbaţilor şi le-a sărutat pe obraz pe doamnele prezente la congres şi i-a îmbrăţişat pe unii dintre delegaţi. Mulţi dintre cei aflaţi în proximitatea lui Ciolacu au filmat cu telefoanele mobile momentul intrării acestuia în sală.

Congresul a început cu o întârziere de peste 10 minute, cu intonarea imnului naţional al României .

Lucrările au fost deschise de Alfred Simonis, unul dintre social-democraţii cu cele mai bune scoruri electorale la alegerile locale din acest an.

UPDATE 09.59 Preşedintele în funcţie al Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă, sâmbătă, la sosirea la congresul partidului, că pentru prima dată „simulările” făcute de sociologi în ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale din acest an arată că partidul de stânga are o şansă mai mare decât la alte alegeri pentru funcţia supremă în stat.

„Noi am pierdut 20 de ani, am învăţat…cred că am făcut toate greşelile posibile în campaniile prezidenţiale. (…) Pentru prima dată, simulările de turul doi, oricum am face, arată că stânga are un procent mult mai mare. Nu mă iau după sondaje, sigur că sondajele sunt fotografii de moment, dar este pentru prima dată când vedem o mişcare spre stânga. Pe de altă parte, este pentru prima dată când între stânga şi dreapta nu a existat o opoziţie continuă şi o polarizare foarte puternică pentru că noi am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment greu pentru dreapta românească, am depăşit criza cum s-a putut sigur, cu înţelepciunea pe care Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă au reuşit să o aducă în grupul nostru de conducere”, a afirmat sociologul Vasile Dîncu.

Dîncu mai spune că „nu există în acest moment o polarizare foarte puternică între stânga şi dreapta”.

Acesta a mai afirmat, răspunzând unor întrebări, că recalcularea pensiilor „nu este niciun eşec, este un risc asumat”, informează News.ro.

UPDATE 09.37 Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a ajuns, sâmbătă, cu puţin înaintea orei 9:30, la congresul partidului la care va fi confirmată candidatura sa pentru funcţia de preşedinte al României. Ciolacu a făcut fotografii cu membrii de partid care l-au aşteptat şa intrarea în clădirea Romexpo unde are loc congresul şi nu a dorit să facă declaraţii presei, relatează News.ro.

Marcel Ciolacu a ajuns la Romexpo cu o jumătate de oră înainte de începerea congresului în care va fi aleasă o nouă echipă de conducere a paritudlui şi care va confirma candidatura sa la preşedinţia României. Liderul PSD nu a dat declaraţii jurnaliştilor, însă i-a salutat pe cei pe care i-a întâlnit şi a făcut fotografii cu aceştia.

Peste 2000 de delegaţi participă la evenimentul care va începe la ora 10:00.

Știrea inițială. Congresul PSD nu vine cu vreo luptă pe muchie de cuțit pentru desemnarea liderului partidului și viitorului candidat la președinție. Ciolacu va fi uns ca prezidențiabil al PSD, într-un congres cu mii de delegați, care are loc la Romexpo.

Echipa de conducere a PSD se mărește în urma acestui congres, de la 17 la 21 de persoane, în condițiile în care vor fi patru noi funcții de vicepreședinte. La vârful PSD, președintele Marcel Ciolacu îi va avea alături pe Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte, dar și pe Daniel Băluță, potrivit informațiilor Libertatea. Băluță a fost preferat în detrimentul Gabrielei Firea, atât potențială rivală, dar și persoană care a pierdut fără drept de apel alegerile din 9 iunie, în timp ce Băluță a câștigat fără probleme Primăria Sectorului 4.

Firea va fi lăsată doar șefă la PSD București, urmând să fie mai preocupată de activitatea la Bruxelles, dat fiind că este membră în Parlamentul European, departe de temele naționale, discutate mai ales la nivel de legislativ.

Totuși, din echipa de conducere a lui Ciolacu o să facă parte și Paul Stănescu, care, deși nu e neapărat în cercul de apropiați ai actualului si viitorului președinte al PSD, este unul dintre cei mai importanți oameni din partid, iar șeful PSD are nevoie ca toate filialele să tragă la prezidențiale. Președinte al Consiliului Național va fi Mihai Tudose, care avansează astfel de pe funcția de vicepreședinte. Cei cinci, Ciolacu, Grindeanu, Băluță, Stănescu și Tudose, vor fi „mâna forte” a conducerii PSD.

Printre numele noi care își vor face loc în conducerea PSD, ca vicepreședinți, sunt câțiva noi aleși locali: Gheorghe Șoldan, omul care l-a învins pe Gheorghe Flutur în cursa pentru șefia CJ Suceava, Rareș Hopincă, noul primar al sectorului 2, Elisabeta Lipă (șefă a Agenției Naționale pentru Sport) și Mihnea Costoiu (rector al Politehnicii, în trecut fost ministru al educației din partea PSD). De asemenea, Vasile Dîncu, un alt social-democrat care nu face parte din cercul de apropiați al premierului, trece de la șefia Consiliului Național pe o funcție de vicepreședinte.

La șefia Organizației Femeilor Social-Democrate va fi înlocuită Doina Fedorovici, care nici măcar nu a mai candidat în vară pentru funcția de președintă a CJ Botoșani, de Simona Bucura-Oprescu, actuala ministră a muncii.

Încolonare pentru alegeri

Congresul PSD nu este doar pentru a-l valida pe Marcel Ciolacu în candidatura pentru Palatul Cotroceni, ci și evenimentul cel mai mare al social-democraților înainte de alegerile parlamentare din toamnă. Pentru că inclusiv în PSD a început lupta pentru locuri eligibile.

Dincolo de rezultatul la prezidențiale, PSD-iștii țintesc un scor cât mai mare, preferabil spre sau chiar peste 35% la alegerile parlamentare, potrivit informațiilor Libertatea, care le-ar permite să fie principala voce care revendică guvernarea.

PSD și-a lăsat o ușă larg deschisă pentru o colaborare cu UDMR după alegerile din iarnă, spre deosebire de liberali, cei care au forțat scoaterea Uniunii de la principala masă a puterii, fiind lăsate doar funcții din zona a doua de influență – prefecți și subprefecți, dar și unele deconcentrate.

