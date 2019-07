UPDATE – ora 12.30: Mama băiatului bătut și umilit la Cugir a precizat astăzi, la Digi 24, că fiul ei se simte bine, fizic, și că va face o expertiză psihologică pentru a se determina care este starea lui din punct de vedere emoțional.

Totodată, femeia spune că totul a pornit de o discuție pe grup de pe Facebook, din care făceau parte mai mulți copii care jucau același joc.

Ea dă vina pe lipsa de educație a copiilor pentru scenele violente care s-au petrecut la Cugir.

Unul dintre copiii aflați la fața locului a filmat întreaga scenă, iar printre ei se află și o fată. În imaginile suprinse de unul dintre cei cinci copii prezenți la agresiune se poate observa cum aceasta îl lovește pe minor cu picioarele, în timp ce acesta este căzut la pământ.

Mama copilului bătut a declarat pentru Alba24.ro, că imediat după ce a primit videoclipul a făcut o plângere la Poliție și a apelat la Institutul Medico-Legal.

”Sunt ore bune de când am primit acest video și încă nu am avut și probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc… Este vorba despre fiul meu R., care aseară a fost agresat, umilit și lovit cu sălbăticie de către acești… Off, oare cum aș putea sa ii numesc? Am reflectat îndelung și dupa ce am acționat dpdv legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară (luni, 8 iulie-n.r.) în jurul orei 21….” a scris mama copilului bătut pe Facebook.