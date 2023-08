UPDATE ora 14.00: Bilanțul deceselor provocate de incendiile de vegetație din Hawaii a ajuns la 55, au anunțat autoritățile din Maui, relatează CNN și BBC.

„În timp ce eforturile de stingere a incendiului continuă, alte două decese au fost confirmate în mijlocul incendiului activ din Lahaina. Astfel, bilanțul morților a ajuns la 55 de persoane”, se precizează într-un comunicat transmis de oficialii din comitatul Maui joi seară (vineri dimineață în România).

Dar sute de persoane sunt în continuare dispărute pe insulă, iar oficialii se așteaptă ca bilanțul victimelor să crească.

***

Știre inițială: Guvernatorul Josh Green a descris situația din Hawaii ca fiind „cel mai mare dezastru natural din istoria statului” american.

Flăcările au distrus mare parte din orașul-stațiune Lahaina, autoritățile anunțând că reconstrucția sa va dura mulți ani și va necesita miliarde de dolari.

„Ceea ce am văzut a fost catastrofal. Amploarea totală a distrugerii din Lahaina vă va șoca. Pare că a explodat o bombă. (…) Va fi nevoie de mulți ani pentru a reconstrui Lahaina”, a declarat Green despre orașul care atrage două milioane de turiști în fiecare an, adică aproximativ 80% din vizitatorii insulei. Acum, aproximativ 1.000 de clădiri de aici au fost distruse.

Dezastrul a început marți seară, când trei incendii au izbucnit pe insula Maui, a doua ca mărime a arhipelagului, izolând partea sa vestică.

Flăcările s-au extins atât de rapid, încât unii oameni au reușit să se salveze sărind în ocean, de unde au fost recuperați de paza de coastă.

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite, suferind arsuri și inhalând fum, iar mii de oameni au fost strămutați.

Echipajele au continuat eforturile de evacuare în masă și căutările supraviețuitorilor, în timp ce locuitorii evacuați încearcă să se obișnuiască cu ceea ce pare a fi o distrugere generalizată.

„Am fugit aproape toată noaptea, pentru că focul nu se oprea”

Marlon Vasquez, un bucătar din Guatemala, care a venit în SUA în ianuarie 2022, a povestit că atunci când a auzit alarmele de incendiu, era deja prea târziu pentru a fugi cu mașina.

„Am deschis ușa și focul era aproape deasupra noastră. Am fugit și am fugit. Am fugit aproape toată noaptea și până a doua zi, pentru că focul nu se oprea”, a relatat bărbatul de 31 de ani.

„A fost atât de greu să stau acolo și să privesc cum orașul meu se face scrum și să nu pot face nimic”, a spus, la rândul său, un locuitor din Lahaina.

Vixay Phonxaylinkham, un turist din California, a fost printre cei care s-au salvat din calea flăcărilor sărind în ocean.

„Am plutit în jur de patru ore. A fost o vacanță care s-a transformat într-un coșmar. Am auzit explozii peste tot, am auzit țipete, iar unii oameni nu au supraviețuit. Mă simt atât de trist”, a spus turistul.

„Era atât de cald în jurul meu, încât simțeam că îmi va lua foc cămașa”, a declarat și Nicoangelo Knickerbocker, un locuitor de 21 de ani din Lahaina, aflat acum într-unul dintre cele patru adăposturi de urgență deschise pe insulă.

Biden a decretat stare de dezastru

Comitatul Maui a anunțat într-un comunicat că incendiul din Lahaina a fost izolat în proporție de 80%, iar incendiul de la Pulehu, la aproximativ 30 km est de Lahaina, a fost izolat în proporție de 70%.

Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru în Hawaii, ceea ce va permite ca ajutorul federal să fie folosit pentru a sprijini eforturile locale de redresare a zonelor afectate de incendii.

El a promis că răspunsul federal va asigura că „oricine a pierdut pe cineva drag sau a cărui casă a fost avariată sau distrusă va primi ajutor imediat”.

Foto: Profimedia

