„Dacă au făcut aşa, dacă cum mărturiseşte domnul Simonis, cred că e un bun prilej ca să înţelegem cu toţii că, deşi nu e ilegală o asemenea manevră un asemenea trafic cu voturi, e oricum trist. Poţi să vorbeşti greu despre democraţie după aşa ceva, despre, mă rog, calitatea democratică, şi că în orice caz există o ironie a istoriei sau a sorţii care poate duce la ceea ce s-a întâmplat”, a spus Crin Antonescu la Digi24, după ce a anunțat că se retrage temporar din cursa pentru prezidențiale.

El nu a dorit să comenteze mai mult, spunând că a fost o strategie de PR sau o decizie de comunicare a premierului și președintelui PSD, Marcel Ciolacu și că speră că Ciolacu și Simonis „glumeau în acest clip”.

Pe 3 ianuarie Alfred Simonis a spus într-o filmare pe TikTok, în care discuta cu Marcel Ciolacu, că membrii PSD au votat pentru George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, deși șeful PSD nu a fost de acord.

Crin Antonescu, autosuspendat din calitatea de candidat la prezidențiale al PSD-PNL-UDMR

Crin Antonescu, 65 de ani, a anunțat sâmbătă seară, 4 ianuarie, că își suspendă candidatura la alegerile prezidențiale și a acuzat, indirect, partidele din coaliție că l-au lăsat singur.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. Am intrat în această bătălie, eu nu mă tem de astfel de bătălii, eu am dus astfel de bătălii, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu şi că trebuie să mă duc singur sub focul inamic, niciun fel de problemă, numai că mi se pare inacceptabil să văd oamenii din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea să vină în mod public şi să spună că de fapt nu ştim, că o să mai vedem”, a spus Antonescu la Digi24.

„Nu eu am dat înapoi, nu eu mă retrag, nu-i găsesc pe dânșii în spate, sunt nehotărâți încă”, a adăugat el, precizând că l-a deranjat și că data alegerilor nu a fost stabilită oficial prin hotărâre de Guvern.

Eu sunt cel care spun, domnilor sau băieţi, mergeţi şi mai gândiţi-vă şi, dacă mai aveţi vreo treabă cu mine, mă căutaţi. Dacă nu, nu, că nu v-am căutat eu. Crin Antonescu:

Decizia a venit la nici două săptămâni după ce a confirmat discuțiile cu PSD și PNL pentru a fi candidat comun la prezidențiale. Pe 22 decembrie 2024, Antonescu a declarat că poartă discuții cu partidele proeuropene privind candidatura sa, așa cum scrisese Libertate, citând surse din ambele partide.

Pe 28 decembrie 2024, coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit în ședința de la Palatul Victoria calendarul alegerilor prezidențiale 2025, potrivit surselor Libertatea. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie 2025. Totuși, până acum nu a fost dată nicio hotărâre de Guvern care să bată în cuie aceste date.

