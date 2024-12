Singura dilemă în acest moment este dacă Crin Antonescu acceptă. Fostul președinte interimar al României din vara lui 2012, pe durata suspendării lui Traian Băsescu, a cerut timp de gândire și urma să dea răspunsul în cursul zilei de astăzi, 22 decembrie, potrivit informațiilor Libertatea.

Pe 13 decembrie, Crin Antonescu a declarat la Digi24 că nu a primit nicio propunere de a candida la Președinție din partea partidului sau a coaliției, dar a adăugat că își va spune punctul de vedere, dacă se va întâmpla acest lucru.

Întrebat dacă ia în calcul să candideze la prezidențiale, fostul președinte al PNL din perioada 2009-2014 a răspuns: „Nu, am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc. Nu am în agendă așa ceva și de luat în calcul nu am ce să iau. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, dacă cineva mi-ar face o propunere, aș da un răspuns cum e civilizat. Dacă cineva a întrebat ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat de când mă știu”.

Top președinți PNL în ultimii 15 ani, după durata mandatului:

Crin Antonescu – 5 ani și două luni

Ludovic Orban – 4 ani și 3 luni

Nicolae Ciucă – 2 ani și 7 luni

Alina Gorghiu – 2 ani

Vasile Blaga – un an si 9 luni

Iohannis, președinte până în primăvara lui 2025

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România, desfășurat pe 24 noiembrie, a fost câștigat surprinzător de Călin Georgescu. Într-o ședință CSAT convocată pe 28 noiembrie de Klaus Iohannis, au fost prezentate documente care arătau cum a fost sprijinit Călin Georgescu pe rețeaua TikTok, folosindu-se influența Rusiei. După ce rapoartele SRI și SIE au fost desecretizate, Curtea Constituțională a anulat pe 6 decembrie alegerile prezidențiale.

Klaus Iohannis a explicat în aceeași seară că „am primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate” și că de aceea a decis să convoace CSAT. În aceste condiții, Iohannis a anunțat că rămâne președintele României până anul viitor, când se vor organiza noi alegeri, deși mandatul său expira pe 21 decembrie.

