Cristian Boureanu este pregătit să vorbească despre lucrurile care l-au făcut să sufere de-a lungul timpului, în spatele uşilor tribunalului.​

„Cel mai greu îmi este să nu ies şi să spun nişte lucruri pe care nu le ştie nimeni. Pentru că poate o spun în premieră..Eu am mai spus-o, dar lumea a trecut repede peste asta. Am vrut să las ca totul să se desfăşoare cu uşile închise, în sala de tribunal. Probabil se apropie momentul în care o să vin şi o să aflaţi nişte lucruri cum nu credeţi că se pot întâmpla cuiva. O să le spun într-o zi, numai că aleg cu foarte mare grijă momentul. Unii au avut ocazia să le audă. Cine a avut răbdare să stea în sala de tribunal, şi-a dat seama că în România se poate întâmpla orice.”, a mărturisit Cristian Boureanu la Antena Stars.

„Sunt evidenţe într-un dosar şi am vrut ca cel care le află primul să fie judecătorul. Am ajuns în apel şi am vrut să dau şansa judecătorului să nu afle de la televizor.”, a mai continuat Boureanu.

În vara anului trecut, fostul deputat Cristian Boureanu a fost trimis în judecată pentru ultraj, respectiv pentru că a insultat şi lovit poliţişti, iar prietena sa, Laura Dincă, va da socoteală în fața instanței pentru că ar fi mințit când a fost audiată de procurori, ca să îl ajute.

