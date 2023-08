UPDATE 16.50: Cristian Cioacă a ieșit din penitenciar. „Today is the first day of the rest of my life. Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”, a spus acesta jurnaliștilor care îl așteptau în fața penitenciarului Mioveni. (în trad – astăzi e prima zi din restul vieții mele).

***

Cristian Cioacă a fost condamnat definitiv, în 2014, la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu. Înainte de condamnare finală, Cioacă mai executase alte 449 de zile de arest preventiv.

Pe lângă zilele de închisoare executate, potrivit datelor din dosar, 480 de zile a câștigat Cioacă pentru „condiţii necorespunzătoare de detenție”, iar alte 712 zile i s-au considerat executate ca urmare a muncii prestate.

Elodia a dispărut în 2007, iar trupul său nu a fost găsit nici până în prezent. Cristian Cioacă se află în închisoare de pe 18 iunie 2014 și, potrivit datelor din dosarul privind liberarea condiționată, consultate de Libertatea, executarea pedepsei ar urma să expire pe 2 august 2028.

Încarcerat în Penitenciarul Mioveni, Cioacă a înaintat prima cerere privind liberarea condiționată la începutul acestui an. Judecătoria Pitești și mai apoi Tribunalul Argeș s-au opus ieșirii din închisoare pentru bună purtare a fostului polițist. I s-a stabilit termen pentru introducerea unei noi solicitări luna mai, anul curent.

Noua solicitare a fost respinsă inițiat de Judecătoria Pitești, dar a fost admisă marți de Tribunalul Argeș.

Cazul „Elodia”

La sfârșitul lunii august se împlinesc 16 ani de când avocata Elodia Ghinescu, din cadrul Baroului Brașov, a fost omorâtă de către soțul ei, Cristian Cioacă, ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție Brașov.

Probele de la dosar au condus la ipoteza că polițistul și-a lovit soția, fără să fi urmărit uciderea acesteia, iar în momentul în care a realizat că femeia nu mai trăiește a făcut tot ce i-a stat în putință să-și ascundă urmele, dar și cadavrul.

În opinia judecătorilor care au pronunțat sentința definitivă, Elodia nu a fost tranșată în baie, așa cum au acuzat procurorii și cum a reținut tribunalul, pentru că Cioacă nu ar fi avut timpul necesar și, în plus, în apartament se afla și copilul său. Probele de la dosar, arată judecătorii, demonstrează că Elodia a fost ucisă în noaptea de 29/30 august 2007, iar apoi Cristian Cioacă i-a ascuns cadavrul, pe care l-a învelit în perdeaua de la duș.

Cristian Cioacă și Elodia Ghinescu erau căsătoriți din anul 2004, însă relația lor s-a deteriorat după nașterea copilului. Atât avocata, cât polițistul erau implicați în relații extraconjugale, însă încercau să păstreze aparenţele unei relaţii normale. Înainte de dispariţie, Elodia a discutat cu prietenii apropiați despre decizia sa de a divorţa.

Pe tot parcursul celor 7 ani de anchetă și procese, Cioacă a negat că și-a omorât soția. A picat testarea poligraf, iar a doua examinare a refuzat să o mai facă. Cadavrul nu a mai fost găsit, dar magistrații au avut probe concludente în baza cărara au stabilit că Cioacă este vinovat.

Foto: captura arges-stiri.ro

