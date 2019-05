Oltenia fierbe în așteptarea derby-ului cu rivala FCSB. Meciul are o miză dublă pentru CSU Craiova. Cu o victorie, formația din Bănie ar trimite titlul în Gruia și ar egala FCSB. În această situație, echipa lui Corneliu Papură ar deveni favorită la locul 2. Cum în tur a fost 3-2 pentru FCSB, Craiova ar fi avantajată de un succes cu 1-0 sau 2-1, pentru a deveni vicecampioană în condițiile egalității de puncte.

”Este un meci special pentru noi, cei care am trăit fenomenul fotbalistic în Craiova. Aștepți un an să joci cu un public numeros în fața unei echipe ca FCSB. Este un meci al orgoliilor, iar jucătorii noștri trebuie să arate că merită mai mult decât locul 3. Din punctul meu de vedere, cred că Universitatea putea mult mai mult în acest sezon. Mai avem trei meciuri de disputat și consider că este îndreptățit să ne gândim la locul 2. Cu sprijinul suporterilor putem învinge orice echipă acasă. Nu mă intersează foarte mult unde va merge titlu de campioană, dacă nu ajunge la noi. Poate să-l ia oricine. Nu mă gândesc că dacă învingem FCSB vom avea parte de o primire triumfală la Cluj etapa viitoare. Noi vrem să batem FCSB pentru a prinde locul 2, nu să o facem campioană pe CFR”, a declarat Corneliu Papură, antrenorul interimar al CS Universitatea Craiova.



”O victorie ar fi un moment de mare însemnătate pentru noi. Ar mai îndulci din starea de spirit de la momentul actual. Dintotdeauna e un meci special la Craiova, indiferent pentru ce s-ar juca. E o săptămână în care ambele echipe se vor mobiliza la maximum, indiferent de forma sportivă de moment.

Ne intereseză mai puțin că ia CFR Cluj titlul. Ne interesează doar să câștigăm. Vrem să câștigăm campionate și cupe, nu ne încântă alte lucruri. E bizar că jucăm pentru locul doi, dar noi avem în continuare șanse să pierdem locul 3”, a declarat Sorin Cârțu.

CFR Cluj are 5 puncte peste FCSB, plus avantajul că dacă va termina la egalitate cu roș-albaștrii, tot ea va avea câștig de cauză datorită faptului că nu a beneficiat de rotunjire la startul play-off-ului.

Clasament Liga 1, play-off

Citește și: OPINIE/ PAH, despre cum poate președintele să schimbe guvernul după europarlamentare

Citește mai multe despre csu craiova pe Libertatea.