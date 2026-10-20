Johann Brunner, antreprenor tirolez, a fost amendat cu 200 de euro, pe 14 octombrie, pentru trecerea accidentală pe banda de taxare electronică a autostrăzii Brenner, în loc să achite taxa de 4 euro, relatează Heute.

Johann Brunner este obligat să achite o amendă de 200 de euro, după ce a trecut din greșeală prin banda pentru taxare automată pe autostrada Brenner. Taxa normală ar fi fost de doar 4 euro.

Brunner și-a recunoscut greșeala și a încercat să plătească ulterior, dar compania Asfinag nu a acceptat acest lucru,

Cum s-a întâmplat incidentul?

Pe 14 octombrie, Brunner, care conduce o firmă de calcul al costurilor pentru încălzire, era în drum spre Fulpmes cu un Ford Transit, într-o călătorie de afaceri.

La punctul de taxare Schönberg, el a intrat accidental pe banda destinată utilizatorilor de taxare electronică.

„Mi-am dat seama de greșeală abia după ce am trecut”, a declarat Brunner.

După întâlnirea de afaceri și cina la hotel, antreprenorul a contactat Asfinag pentru a-și recunoaște greșeala și a solicita plata retroactivă a taxei de 4 euro.

În plus, el a activat imediat serviciul de taxare electronică pentru a evita incidente similare pe viitor. Totuși, răspunsul primit de la Asfinag a fost unul dezamăgitor.

Amendă de 200 de euro, fără excepții

Asfinag a informat că legislația referitoare la taxele de drum nu permite plata retroactivă a taxei și că Brunner trebuie să achite o amendă de 200 de euro.

„Ne-ați descris situația în mod plauzibil. Credem că nu a fost o încălcare intenționată a regulilor”, a răspuns compania în scris.

Cu toate acestea, s-a explicat că regulile impun plata unei taxe de înlocuire în valoare de 200 de euro pentru astfel de greșeli

„De 50 de ori mai mult decât taxa normală de 4 euro, nu este deloc proporțional”

Brunner consideră această sancțiune ca fiind nejustă. „200 de euro amendă, de 50 de ori mai mult decât taxa normală de 4 euro, nu este deloc proporțional”, a subliniat antreprenorul.

Într-o scrisoare adresată autorităților, el a adăugat: „Dacă eu, ca antreprenor, aș acționa astfel, probabil aș fi acuzat de cămătărie și dus în fața procurorului”.

Fără loc de negociere

Piotrivit Asfinag, regulile sunt stricte pentru punctele de taxare fără bariere, precum cel de la Schönberg-Stubai.

Dacă șoferul nu are o taxă validă, un afișaj electronic îl atenționează să schimbe banda pentru a achiziționa un bilet.

Deoarece Brunner nu a avut rezervare prealabilă, taxa de înlocuire a devenit obligatorie.

Vinietă generală, dar și taxe de tronson

ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) este compania publică din Austria responsabilă cu planificarea, finanțarea, construcția, administrarea și colectarea taxelor de drum pe autostrăzile și drumurile expres din Austria.

În Austria, se plătește o vinieta digitală (pentru vehicule sub 3,5 tone) pentru o zi, 10 zile, două luni sau un an, dar se aplică și taxe de tronson (Section Toll) pe tuneluri sau pe rute specifice precum Arlberg, Bosruck, Brenner, Gleinalm, Karawanken și Tauern.

Autostrada Brenner leagă Innsbruck de Verona, în nordul Italiei. Numerotată ca A13 în secțiunea austriacă, autostrada este relativ scurtă și se află în întregime în statul Tirol.