Trenurile-spital circulă în cel mai mare secret, motiv pentru care CNN nu dezvăluie traseul său şi nu identifică personalul cu numele lor complet.

Olga aleargă prin unitatea de terapie intensivă, verificând constant nivelul de oxigen al pacienţilor săi, ajustându-le medicaţia şi notându-le semnele vitale. Lucrează rapid, dar chiar şi atunci când este foartă ocupată, asistenta anestezistă nu ezită să se oprească pentru a aranja o pernă sau o pătură şi pentru a se asigura că soldaţii răniţi pe care îi are în grijă se simt cât mai confortabil posibil în timp ce trenul îi leagănă şi zgomotul este constant, transmite CNN.

Sergent în armata ucraineană, ea se ocupă de unii dintre cei mai bolnavi pacienţi ai acesteia. Este o muncă solicitantă – şi o face într-un tren care merge cu viteză.

Majoritatea oraşelor din estul Ucrainei se luptă să găsească suficiente paturi de spital pentru a găzdui fluxul aproape constant de victime de pe linia frontului. Dar, pentru a elibera spaţiu, chiar şi cei mai bolnavi pacienţi, mulţi dintre ei inconştienţi, sunt transferaţi în locuri îndepărtate, adesea la sute de kilometri distanţă. Călătoriile lungi cu ambulanţa sunt prea riscante pentru persoanele în stare critică, iar zborul cu elicopterul este prea periculos.

Exclusive: On board a lifesaving hospital train bringing Ukraine's wounded soldiers to safety. It's never been filmed before, as it brings them from the frontline to hospitals for treatment – and the patients know that once they're patched up, they'll be sent back to the front. pic.twitter.com/7O1UFklP2s