Evenimentul este un prilej pentru discuții despre cele mai noi teorii și concepte de parenting, alături de speakeri internaționali, între care unii se află în România pentru prima oară.

Lista invitaților e deschisă de Jordan Shapiro, doctor în filosofie și cercetător. Originar din Statele Unite, scriitorul în vârstă de 45 de ani este unul dintre numele de referință în domeniul educației și parentingului. Între cele mai cunoscute titluri semnate de el se numără „Father Figure: How to Be a Feminist Dad” („Figura paternă, cum să fii un tată feminist”) și „The New Childhood”, carte tradusă în română la editura Humanitas („Noua copilărie. Cum să ne creștem copii în lumea digitală”).

Sfaturi preluate de la nația cu cei mai fericiți copii

Pe scena Conferinței de Parenting 3.0 va urca și Michele Hutchison – TED speaker, redactor, traducător și co-autoarea volumului, alături de Rina Mae Acosta, „Cei mai fericiți copii din lume. Parenting în stil olandez“ (ed. Humanitas). De asemenea, Jessica Joelle Alexander – expert în parenting și autoarea volumului „Metoda daneză de educare a copilului“ (ed. Litera) – va ghida publicul prin universul parentingului pozitiv și calitativ și va oferi recomandări prețioase.

Meseriile viitorului, inteligența artificială, încălzirea globală, sustenabilitatea, sănătatea generației viitoare și provocările parentingului modern sunt doar câteva dintre temele abordate în cadrul evenimentului. Publicul va avea posibilitatea să le adreseze întrebări speakerilor în sesiunile interactive.

Alte nume importante din România care vor participa la Conferința de Parenting 3.0 sunt:

Ileana Iliescu –Specialist Comunicare BCR, Profesor Școala de Bani și autor de carte pentru copii – și Florin Popescu – Expert IT, cu peste 25 de ani de experiență, fondatorul platformei de parenting Desprecopii.com.

Organizatorii au și un invitat special, pe Andrew Okukura (Master of Science –MS, Physics, University of Oxford), un tânăr din Roman, care a ajuns să studieze la Oxford. Biletele pot fi achiziționate de pe conferintadeparenting.ro.

