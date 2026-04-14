„Din totalul funcțiilor existente la nivelul Poliției Române, posturile de conducere reprezintă aproximativ 10,7%. Dintre acestea, aproximativ 3.500 de funcții de conducere sunt prevăzute pentru ofițeri, iar aproximativ 3.600 de funcții de conducere sunt prevăzute pentru agenți. Totodată, din totalul funcțiilor de conducere din cadrul Poliției Române, peste 82% sunt ocupate prin concurs – aproximativ 79% de ofițeri de poliție și aproximativ 85% de agenți de poliție”, a transmis Poliția Română.

Oficialii IGPR au precizat că atribuțiile funcțiilor de conducere sunt asigurate prin împuternicire pentru 7% în cazul ofițerilor și pentru 3% în cazul agenților.

Foarte important, peste 30 la sută din posturile scoase la concurs în ultimii trei ani nu au fost ocupate din lipsă de candidați, din cauza neîndeplinirii condițiilor sau din cauza notelor proaste. „În ultimii 3 ani, au fost organizate peste 3.500 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. În peste 2.360 de cazuri a fost declarat „Admis” unul dintre candidați. În aproximativ 1.150 de cazuri fie nu au fost îndeplinite condițiile pentru ocuparea postului, fie candidații nu s-au prezentat, fie nu au obținut nota minimă de promovare”, a explicat Poliția Română.

Deficitul în funcțiile de conducere este generat, în principal, de plecarea din sistem a polițiștilor: „Exemplificăm în acest sens faptul că numai în perioada 1.01.2023 – 1.01.2026, peste 1.500 de polițiști cu funcții de conducere, aproape 900 de ofițeri de poliție și peste 600 de agenți de poliție, și-au încetat raporturile de serviciu”.

Un alt motiv al deficitului din sistem este că unii polițiști care aveau funcții de conducere au fost promovați, prin concurs, în funcții de conducere superioare.

