După un proces intentat de taximetriști care a durat doi ani și a inclus 15 amânări, termene preschimbate și alte acțiuni specific juridice, ieri, 27 iunie 2018, Tribunalul Specializat Cluj a decis să interzică serviciul de car sharing Uber în Cluj-Napoca.

Taximetriștii clujeni și-au făcut o asociație și au angajat o firmă de avocatură, Câmpan & Țimonea, prin care au dat în judecată SRL-ul din România al companiei.

Iată soluția furnizată de Curtea de Apel Cluj:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei A. de M. T. T. invocată de pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V.

Respinge acţiunea reclamantei A.de M. T. T. în contradictoriu cu pârâtele SC U. S.R. SRL şi R. O. B.V., ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei Federaţia „Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România” invocată de pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V.

Respinge cererea de intervenţie principală a intervenientei F. „C. O. şi T. A. din R.” în contradictoriu cu reclamanta A. de M. T. T. şi pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V., ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V. în raport de petitul din cererea de intervenţie principală privind obligarea pârâtelor la încetarea funcţionării aplicaţiei Uber. Respinge petitul menţionat anterior, cuprins în cererea de intervenţie principală, ca fiind formulat în contradictoriu cu persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active a celorlalţi intervenienţi, lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V. în raport de celelalte petite ale cererii de intervenţie şi lipsei de interes, invocate de pârâtele SC U. S.R. SRL şi R. O. B.V în legătură cu cererea de intervenţie principală.

Admite în parte cererea de intervenţie principală formulată de intervenienţii M. P. G., C. N.-E., P. C., B.M., P. C.-A., Ş. L.-I., C. A.-T., B.l N.-I., H. I.-C., O. C.-C., G. G.e, M. G., P.C.-G., P. R., P. A., B.M.-D., B. M.-F.n, V. A., R. V.-A., P. A., C. G.-D., T. V.-G., P.S.-O., L. L., N. F.-R., M. I., B. A.V. A., V. R., Ş. A., I. A.-R., B. R.-D., M. I.-N., H. D.-R., V. N.-A., Z. I., P. A.-D., B. S. L., B. Z., G. A., K. R.-L., R. O., N. M.-V., D.., R. T., P.V., R. V., N. C. C., J. I. F., B.-Ş.G.-S., S. R., B. I. şi N. P. în contradictoriu cu reclamanta A. de M. T. T. şi cu pârâtele SC U. S.R. SRL şi R.O. B.V.

Dispune încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială desfăşurate de pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V, constând în furnizarea de servicii în domeniul transportului, implicând transportul de persoane fără deţinerea autorizaţiilor legale, pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

Dispune publicarea dispozitivului prezentei hotărâri într-un ziar de largă circulaţie, pe cheltuiala pârâtelor. Obligă pârâtele la plata în favoarea intervenienţilor a sumei de 60 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică din data de 27.06.2018.