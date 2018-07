Dan Negru, mesaj controversat pe Facebook înainte de finala Campionatului Mondial

Dan Negru spune că fotbalul ar putea fi motiv de „lecții de istorie”, având în vedere echipele care au ajuns în finală la acest Campionat Mondial de fotbal.

Vedeta de televiziune a postat alături de un mesaj considerat de unii internauți controversat și un videoclip cu modul în care „arăta” Croația în anul 1995, la sfârșitul războiului de independență.

Redăm integral mesajul publicat pe Facebook de către Dan Negru:

Dacă televiziunile ar vrea, fotbalul ar putea fi motiv de lectii de istorie.

Echipa Franței e ticsită de negrii și musulmani pentru ca cele doua imperii coloniale franceze au cucerit lumea, de la Maroc sau Alger pana la Camerun, Liban sau Siria!

Croația, acu’ câțiva ani, in războiul iugoslav era una cu pamantu’.

Vukovar, oraș croat, a fost declarat primul oraș distrus in totalitate după al doilea război mondial.

De aici declarațiile controversate ale lui fotbalistului Domagoj Vida

“Sa arzi, Belgrade".

Asa arata Croația in 1995, la sfârșitul războiului de independența.

Și nu e despre politica!

Am crescut cu Drazen Petrovici ( Zagreb) , Bijelo Dugme (Sarajevo) și Riblija Corba ( Belgrad)