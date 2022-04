La începutul lunii decembrie, nepotul regretatei Gabi Luncă ajungea de urgență la spital, în România, la scurt timp după ce trecuse printr-o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului în Turcia. Daniel Onoriu a ajuns la Spitalul Floreasca, de urgență, având hemoragie internă. Timp de aproape 3 luni, el a stat internat în spital, iar 55 de zile a fost în comă. La un moment dat, medicii au fost rezervați cu privire la șansele lui de supraviețuire.

Acum, după ce a început să se recupereze în urma problemelor de sănătate prin care a trecut, Daniel Onoriu a decis să îl dea în judecată pe medicul care l-a operat în Turcia.

„Procesul nu va fi unul ușor. Avocatul Daniel Gaspar a introdus plângere la Parchet. Nu am cerut încă daune. Urmează!

Slavă Domnului, Daniel este mai bine, sunt progrese vizibile de la o săptămână la alta”, a declarat Izabela Onoriu, soția pilotului, pentru Click!

Pilotul de raliuri și avocatul său au introdus plângere penală la Parchet, urmând a fi stabilite daunele pe care acesta le cere. Daniel Onoriu s-a operat în Turcia la o clinică pe care i-ar fi recomandat-o Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Era măcelărit de medicul din Turcia”

Soția lui Daniel a fost cea care a dezvăluit, la începutul lunii decembrie a anului trecut, că partenerul său a ajuns în clinica respectivă la recomandarea lui Tuncay Ozturk.

„Era măcelărit de medicul din Turcia, aşa s-au exprimat doctorii când l-au deschis pe burtă. Au făcut tot ce e omeneşte posibil să-l ţină în viaţă până acum. În Turcia, i-au atins o venă principală la pancreas care a sângerat încontinuu.

Am discutat chiar cu medicul care l-a operat în Turcia, e clinica lui Tuncay Ozturk, la clinica lui am fost. Ne-au sunat cu o zi înainte că vine în Bucureşti chiar medicul turc care o să-l opereze. Am fost, am discutat, ne-au dat garanţii că are zeci de operaţii bariatrice la activ”, a povestit la acel moment disperată soţia lui Daniel Onoriu, relatează Click!

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce și-a înșelat soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Ultima oră! Vladimir Putin și-a schimbat tactica de atac în războiul din Ucraina. Autoritățile de la Kiev, anunțul care zdruncină Occidentul

Observatornews.ro Tancurile ruseşti sunt distruse uşor în Ucraina din cauza unui defect de fabricaţie. Problema, rezolvată în Occident cu decenii în urmă

HOROSCOP Horoscop 28 aprilie 2022. Peștii se simt nedreptățiți de faptul că trebuie să depună un efort, mare sau mic, pentru tot ce obțin

Știrileprotv.ro Ce a pățit ieri soldatul rus a cărui soție i-a cerut să se protejeze atunci când violează femei în Ucraina

Orangesport.ro O tânără speranţă a ţării în sport întreţine relaţii intime pentru bani: "Când i-am spus mamei, a fost şocată". Punctul critic i-a schimbat viaţa

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești