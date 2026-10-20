De ce se circulă pe dreapta în cea mai mare parte a lumii, deși în trecut se mergea pe stânga

În majoritatea țărilor lumii, șoferii circulă pe partea dreaptă a drumului, însă regula nu a fost dintotdeauna aceeași. Revoluția Franceză și Napoleon Bonaparte au contribuit la răspândirea circulației pe dreapta în Europa, în timp ce alte state au păstrat circulația pe stânga, din motive istorice sau practice, scrie publicația Blick, parte a grupului Ringier.

Revoluția Franceză a schimbat regulile de circulație

De ce se circulă pe partea dreaptă în cea mai mare parte a lumii, în loc de partea stângă, așa cum se obișnuia în trecut? Pe drumurile romane se circula, probabil, pe partea stângă. În anul 1300, papa le-a cerut pelerinilor să respecte mersul pe stânga.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Revoluția Franceză a răsturnat structura societății bazate pe clase sociale. Muncitorii au început să meargă pe partea dreaptă, pentru a-i putea întâlni față în față pe reprezentanții nobilimii, care circulau pe partea stângă în trăsurile lor. Situația era comparabilă cu cea a pietonilor de astăzi, care merg pe marginea drumului pentru a putea observa traficul din sens opus. Astfel, în anii 1790, la Paris a fost introdusă circulația pe dreapta, cu scopul de a-i pune pe toți pe picior de egalitate.

Napoleon Bonaparte (1769-1821) a extins circulația pe dreapta de la Paris la nivelul întregii republici, inclusiv pentru a facilita deplasarea trupelor. A introdus această regulă și în teritoriile în care a intrat cu armatele sale. În 1798, Napoleon a reorganizat Vechea Confederație Elvețiană, transformând-o în Republica Helvetică. Au apărut cantoane precum Aargau și Thurgau, termenul „canton” a devenit oficial, iar circulația și deplasarea călare pe partea dreaptă au fost, de asemenea, introduse.

Hitler a impus circulația pe dreapta în Austria

În 1886, când a apărut primul automobil, circulația pe dreapta era deja regula în Europa continentală. Adesea, partea pe care se circula avea și o semnificație politică: coloniile franceze circulau pe dreapta, în timp ce cele britanice circulau pe stânga. În alte locuri, alegerea era determinată de considerente practice. În statele în care trenurile circulau pe stânga, uneori și traficul rutier a urmat aceeași regulă, așa cum s-a întâmplat în Japonia.

În Europa, Adolf Hitler (1889-1945) a înlăturat ultimele rezistențe față de circulația pe dreapta. Dictatorul german a impus această regulă și în Austria, după anexarea țării, în condițiile în care austriecii reveniseră la circulația pe stânga după perioada napoleoniană.

După Al Doilea Război Mondial, regula a rămas în vigoare.

Suedia a schimbat partea de circulație în 1967

Una dintre ultimele țări europene care au trecut la circulația pe dreapta a fost Suedia. La 3 septembrie 1967, la ora 4:40, toate vehiculele trebuiau să oprească pe partea stângă. La ora 4:49, șoferii au schimbat partea de circulație, iar la ora 4:50 traficul a fost reluat pe dreapta.

Britanicii au păstrat însă circulația pe stânga.

Regatul Unit continuă să folosească și astăzi acest sistem. La sfârșitul anilor 1960, ministrul britanic al Transporturilor a analizat posibilitatea trecerii la circulația pe dreapta, dar ideea a fost abandonată, fiind considerată imposibil de realizat.

Circulația pe stânga nu este o excepție rară. Potrivit publicației Blick, 165 de țări și teritorii circulă pe dreapta, în timp ce 75 folosesc partea stângă. Inclusiv în Statele Unite ale Americii s-a circulat pe stânga, înainte ca statele americane să treacă, unul câte unul, la circulația pe dreapta. În Europa, britanicii și irlandezii circulă pe stânga, la fel ca locuitorii fostelor teritorii britanice Malta și Cipru. La nivel mondial, printre țările în care se circulă pe stânga se numără Australia, India, Japonia, Thailanda și Africa de Sud.

În opinia experților în trafic, circulația pe dreapta ar putea fi, în anumite privințe, mai periculoasă. Unul dintre motive este faptul că schimbătorul de viteze se află în dreapta, ceea ce înseamnă că, pentru șoferii dreptaci, mâna stângă, considerată mai puțin îndemânatică, trebuie să controleze mai mult volanul.

Volanul poate fi pe partea opusă, dar pedalele rămân la fel

Diferențele dintre regulile de circulație devin evidente atunci când conducem o mașină închiriată într-o altă țară.