De la Frankfurt, direct în carantină, într-un hotel nefolosit din Ilfov: ”Am stat ore întregi în frig, fără apă și mâncare!” Cum explică prefectul situația

De Justin Gafiuc,

Libertatea s-a interesat la autorități care este situația grupului.

Starea de urgență și măsurile radicale în ultimele zile crează situații confuze și tensionate. Călătorii care au aterizat azi după-amiază de la Frankfurt au fost preluați de mașini ale Ministerului de Interne și, circa 50 dintre cei aproximativ 180 de pasageri, au fost transportați la hotelul ”Mirage”, situat pe DN1, în dreptul localității Snagov.

Unul dintre bărbații din grup, Claudiu Avram, 44 ani, a luat legătura cu ”Libertatea” în jurul orei 20:00, a pus la dispoziție imagini și video, prin care descria calvarul ultimelor ceasuri:

”Am fost operat la umăr în Germania, am montate șapte șuruburi. Când am ajuns la București, la 15:05, am completat un formular, am dat o declarație pe proprie răspundere, după care ne-a preluat Poliția, ne-au băgat într-un autobuz pentru a ne transporta la Snagov. I-am întrebat pe șoferi ce se întâmplă. Nu știa nimeni nimic. Ne-au ținut o oră în spatele hotelului, pe un frig și un vânt îngrozitoare. Și polițiștii ne spuneau că nu ne pot ajuta cu nimic. Hotelul pare nefolosit de ceva vreme”.

Claudiu Avram

”Ne-au blocat liftul, ne-a bătut ușa în cuie”

Avram descria situația: ”Nu ne-a întrebat nimeni nimic, nu ne-a luat o temperatură, suntem pur și simplu abandonați. La un moment dat, ne-au trimis pe toți la etajul cinci, pe scara de incendiu. Ne-au blocat liftul, au bătut în cuie ușa de acces către scări. Suntem ca și sechestrați! Nu-mi închipuiam vreodată că voi trăi așa ceva! ”.

”Sunt în pragul unui atac de panică”

La patru ore după sosirea la ”Mirage” bărbatul reclama că ”nu avem apă, nu avem mâncare, e un frig teribil, pentru că nu funcționează căldura. Condiții inumane! Și porcii beneficiază de o protecție a animalelor. Noi nu avem nimic, nu știm nimic, nu avem cu cine discuta. Mă aflu pur și simplu în pragul unui atac de panică. Am realmente senzația că vor să ne omoare. Cam asta e atmosfera și situația. Sechestrare de persoane! Am șapte copii acasă, mă aștepta familia, aveam mașina parcată la aeroport, dar, în schimb, ne-am trezit în mijlocul unui coșmar inimaginabil”.

Omul se teme să nu se îmbolnavească

În jurul orei 21:00 au apărut primele semne din partea autorităților:

”Au adus un cartof fiert și ceva piept de pui, niște castraveciori, o sticlă de doi litri de apă și un măr. Nici măcar n-au bătut la ușă. Am găsit-o accidental. Era deja rece. Și ne-au mai dat un calorifer electric mic, total insuficient. Eu stau la o cameră pe colț și continuă să fie un frig pătrunzător. Pur și simplu, cu operația mea la umăr mi-e teamă că o să mă îmbolnăvesc pe aici în aceste condiții. E o bătaie de joc!”.

Prefectul de Ilfov: ”Grupul a ajuns la hotel mai devreme decât era planificat”

Prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir, a explicat, pentru Libertatea, că ”a existat o discrepanță cu acest grup, care ar fi trebuit să ajungă inițial la un hotel din București. Noi așteptam să sosească oameni la Mirage înspre seară, de la un alt zbor, dar nu știu ce s-a întâmplat și, din triajul de la aeroport, i-au direcționat pe cei de la Frankurt mai devreme.

Știu că au primit mâncare, apă, câte un calorifer. Îmi închipui că pentru toți e o situație inconfortabilă, dar trebuie să respectăm niște reguli medicale. Germania abia a intrat pe zona roșie. Probabil toți se așteptau să meargă acasă de la aeroport, dar, pentru că abia s-a schimbat statutul pe Germania, pasagerii intră direct în carantină. Poate că unii nici nu aveau așa repede această informație. Dar facem tot ce depinde de noi pentru a le asigura oamenilor condițiile necesare”. a spus acesta.

