„Am eşuat de câteva ori ca femeie, ca prietenă şi mai ales ca persoană. Eu nu spun întotdeauna lucrurile potrivite ? dar eu sunt sinceră! Nu sunt cea mai frumoasă femeie din lume, dar sunt eu!?? Am și cicatrici în ❤️ pentru că am o poveste lungă… Unii oameni mă iubesc ?, alții nu mă iubesc ?, alții pur și simplu nu mă cunosc! Şi dacă nu mă placi, nu-mi pasă, supravieţuiesc, sunt puternică! Am făcut nişte lucruri bune şi nişte lucruri rele. Ies cu sau fără machiaj ??, parfum ? şi uneori nici măcar nu-mi aranjez părul ?. Nu vreau să fiu cineva pe care nu-l vreau. Sunt cine sunt… Mă poţi iubi sau nu. Şi dacă te iubesc, o fac cu toată inima. Ştiu că toată lumea are locul ei în lume ?. Uneori sunt fericită ? alteori nu… ? dar știu că totul are timp ? de lumină ? și întuneric ⚰️. Știu că soarele ? nu face diferență. Este născut pentru toți ?. Nu sunt cea mai bună persoană din lume, dar m-am îmbunătăţit destul, nu mai sunt cine am fost, încă mai cred într-o lume mai bună. ?? Nu-mi cer scuze pentru că am fost aşa, e o schimbare bună pentru mine...„, a scris Nicola.

