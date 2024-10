Dezbaterea televizată Maia Sandu – Alexandr Stoianoglo poate fi urmărită mai jos:

Stoianoglo s-a declarat un „susținător ferm al integrării europene”, în timp ce Maia Sandu l-a numit „un cal troian” și „un om prin care alții vor să conducă țara”.

Dezbaterea a inclus și teme de politică externă, precum relația Republica Moldova – Ucraina. Alexandr Stoianoglo a spus că „susținem Ucraina”, iar Maia Sandu a replicat: „Kievul știe că sunteți omul Moscovei”.

Președinta în funcție l-a acuzat pe Stoianoglo de legături cu figuri controversate și de finanțare din surse dubioase, iar fostul procuror general i-a spus: „Opriți isteria, deschideți ochii, controlați-vă!”.

Dialogul a avut loc alternativ și niciunul dintre candidați nu a vorbit peste celălalt. Dezbaterea s-a încheiat după o oră și 15 minute, la ora 11.17.

11:10 - Acum 10 ore Stoianoglo a cerut explicații privind „furtul a 300.000 de voturi”. Sandu: „Acceptați ca cineva să cumpere voturi pentru dumneavoastră?”

Președinta în funcție a fost întrebată de contracandidat cum justifică afirmația potrivit căreia au fost furate 300.000 de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, de către cei care îl susțin pe Stoianoglo, prim tur în care Sandu a ieșit câștigătoare la 15% distanță.

Recomandări Crima pasională din lumea bună a Bucureștiului care a rămas nerezolvată și la 90 de ani distanță. Cum a sfârșit Tita Cristescu, prima Miss România

„Doamna Sandu, în noaptea alegerilor ați declarat că 300.000 de voturi au fost furate. Poliția deocamdată raportează doar sute de cazuri în acest fel. Consider că într-o situație atât de critică ar trebui să explicați de unde provine cifra de 300.000. Ce știți și nu spune public Poliția?”, a întrebat Stoianoglo.

„Informația pe care am avut-o noi și cu ceva timp înainte de alegeri este că promisiunea grupării criminale celor care plătesc aceste fraude a fost de 300.000 de cetățeni. De voturi. Asta am spus și în declarația mea publică, că asta a fost promisiunea. Ce am văzut documentat de Poliție este peste 100.000, nu 100. Și chiar dacă ar fi fost 100, cred că dumneavoastră ar fi trebuit să fiți la fel de îngrijorat, cum e și în situația că este peste 100.000”, a răspuns Sandu, care a întrebat: „Cum credeți că puteți să construiți democrație în țara asta, dacă acceptați ca cineva să cumpere voturi pentru dumneavoastră?”.

„Doamna Sandu, se pare că de fapt nu aveți nimic concret de spus. Iar asta îngrijorează. […] Vă rog, opriți isteria, deschideți ochii, controlați-vă! Sunteți președinte”, a replicat Stoianoglo.