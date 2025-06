Care sunt sursele de venit ale directorului CFR

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a stârnit controverse cu privire la veniturile sale ridicate. Potrivit News.ro, Preoteasa a declarat că câștigă lunar aproximativ 11.000 de euro, o sumă semnificativ mai mare decât salariile altor oficiali de stat.

Veniturile lui Preoteasa provin din mai multe surse. El primește 5.500 de euro de la CFR Călători și 600 de euro de la Metrorex pentru poziția sa în Consiliul de Administrație. În plus, obține 3.500 de euro din chiria unei proprietăți în Dubai și încă 600 de euro din chiria unei alte proprietăți în România.

Ce spune directorul CFR despre casele din Dubai

Preoteasa a fost întrebat despre investițiile sale imobiliare în Dubai, în contextul situației financiare precare a CFR Călători. El a respins orice legătură între acestea.

„Asta e deja o glumă. Eu nu am nicio vină că preşedintele are un salariu care ar trebui să fie de zece ori mai mare. Am înţeles că salariul ministrului este de 13.000 de lei pe lună. Nu poţi să conduci nişte ministere şi sunt 15-20 de oameni în România, să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că preşedintele nu are 100.000 de euro.

Când m-am dus în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus din ce ţară africană vin. Şi am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simţit prost. Dar asta e realitatea”, a declarat Traian Preoteasa, potrivit sursei citate mai sus.

Conform News.ro, directorul CFR Călători deține un apartament de 70 de metri pătrați în Dubai. El a explicat că achiziția s-a făcut printr-un contract de vânzare-cumpărare, cu plăți anuale, nu lunare.

Comparații salariale controversate

Preoteasa a făcut comparații controversate între veniturile sale și cele ale altor oficiali de stat. El a declarat: „Nu este vina noastră că președintele nu are 100.000 de euro. Când m-am dus în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus din ce țară africană vin”.

Directorul CFR Călători a criticat salariile mici ale miniștrilor și ale președintelui României. El a afirmat: „Nu poți să conduci o scară de bloc cu 13.000 de lei, dar o țară? Sunt foarte de acord ca președintele să aibă 100.000 de euro cel puțin pe lună net”.

După cum arată datele din declarația de avere, în 2024, Preoteasa a declarat venituri de aproape 290.000 de euro ca director al CFR Călători. Pe lângă acestea, a mai declarat 37.524 de lei ca membru în CA al Metrorex și alți 32.076 de lei, dar și aproximativ 28.000 de euro din chirii în Dubai, acesta având un apartament în Emirate.

Recent, CFR Călători a anunțat că ar putea opri toate trenurile, tocmai pentru că nu ar mai avea bani, iar compania ar risca să intre în incapacitate de plată. Compania a avertizat Ministerul Transporturilor că riscă să intre în incapacitate de plată, ceea ce ar avea consecințe severe asupra serviciilor de transport public.

