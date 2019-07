Text: Mihaela Pascari

Uneori sutele de kilometri depărtare de casă reprezintă doar un test, test prin care îți poți da seama dacă ceea ce urmează să faci este cu adevărat ceea ce îți dorești. Așa a fost și pentru Sebastian Coștiug (40 de ani) care a venit în Capitală din Suceava pentru a urma cursuri programare la Coders Lab. El și-a demonstrat încă o dată că pasiunea e dincolo de orice scuză.

„Am făcut acest pas din pasiune, am vrut să-mi demonstrez că greșeala pe care am făcut-o în trecut de a nu activa în domeniul IT, poate fi reparată și că pot să fac programare”, își amintește Sebastian Coștiug, absolvent al Academiei de IT Coders Lab, cursurile care te învață programare în șapte săptămâni. El povestește că a mai cochetat cu ideea de învăța sau a lucra în IT, chiar a început o facultate de profil, dar nu a dus-o la bun sfârșit.

Până să se înscrie la cursurile de JavaScript din cadrul Coders Lab, Sebastian a lucrat ca tehnician dentar în Suceava. Pasiunea și dorința de a face ceea ce-i place l-au determinat să vină până în Capitală departe de familie tocmai pentru a învăța intens tot ce înseamnă JavaScript.

„Înainte să vin în București am învățat pe cont propriu câteva săptămani, însă un alt limbaj de programare. Apoi m-am înscris și am primit prework. În fiecare zi veneam de la muncă și făceam exerciții”, își amintește Sebastian de perioada când încă era angajat full time, înainte să se înscrie la Coders Lab.

Sebastian nu s-a lăsat însă intimidat de programul solicitant și a continuat drumul către profesia de programator. A lucrat intens încă din perioada de prework, foarte important, în opinia sa, pentru cei care nu au interacționat niciodată cu acest domeniu.

„Chiar dacă e multă informație, e foarte bine structurată. E important însă, chiar dacă nu înțelegi ceva să insiști, să cauți prin tutoriale soluții sau să apelezi la mentor”. Profesorii din cadrul Academiei de IT sunt oameni cu experiență care știu exact ce nevoi au companiile din această industrie și vin mereu în sprijinul cursanților.

Ce trebuie să știi dacă vrei să faci un curs pentru a deveni programator?

Nu trebuie să știi foarte multă matematică sau să fi interacționat cu acest domeniu până să te înscrii la acest curs. Însă, e important să ai multă răbdare și să cauți soluții pentru orice provocare cu care te confrunți.

„E extraordinar de multă informație, am avut mai multe momente în care credeam că nu mai fac față. Este însă plauzibil că poți învăța programare într-un timp atât de scurt dacă nu sari peste anumiți pași. Dacă nu înțelegi ceva, nu trebuie să o lași, e bine să sapi până înțelegi”, spune Sebastian.

Fiind întrebat de ce abilități a avut nevoie atunci când s-a înscris, dar și când a început să studieze programare, el spune că matematica este utilă, dar nu esențială și nu trebuie să o știi la un nivel avansat. „E important să ai și un mindset de programator, să înțelegi algoritmi și cum funcționează ei”, explică cursantul.

Cursurile se derulează pe parcursul a 7 săptămâni și au predare intensivă, pentru fiecare serie. Sunt susținute 6 module, timp de 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi.

Ce a obținut din experiența Coders Lab?

„În fiecare zi vedem diverse site-uri și știm deja cum sunt construite, de unde și cum să le facem structura, dar și cum ar trebui să le facem design-ul. Aceste lucruri nu le știam înainte să ne înscriem la acest curs”. Sebastian mai spune că într-adevăr este greu să treci prin cele șapte săptămâni de studiu, căci e un proces de învățare continuă, atât în cele 8 ore de curs, cât și atunci când ajungi acasă. „După curs lucram minimum două ore, dar aveam și zile în care căutam soluții pentru un exercițiu și câte patru ore”. Asta le recomandă și celor care vor să se înscrie la un astfel de curs, să fie pregătiți și să-și dedice timpul învățării.

„Ai un volum foarte mare de informații într-un timp foarte scurt. Efortul este foarte mare ca să absorbi tot acest volum. Mergând în ritmul acesta însă informația este proaspătă mereu”, explică Sebastian.

Dacă povestea lui Sebastian te-a determinat să te înscrii la cursuri programare și ești convins că acest domeniu este potrivit pentru tine, atunci află mai multe detalii despre Academia de IT Coders Lab aici!

