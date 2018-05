Documentarul “Dacii Liberi” va avea premiera mondială la TIFF 2018

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, proiecţia va avea loc joi, 31 mai, la Cinema Florin Piersic, în prezenţa regizorilor şi a unor protagonişti ai documentarului, iar pe 29 mai, filmul se va bucura de o proiecţie în avanpremieră, în aer liber, în peisajul spectaculos de la Arkhai Sculpture Park, din satul Vlaha.

Filmul, o co-producţie Manifest Film şi Fundaţia Romania One, aduce laolaltă vieţuitorii unui sat dacic, un istoric şi un arheolog, membrii unei trupe de reconstituire istorică, un grup de mistici daci, un organizator de proteste, administratorul sitului UNESCO Sarmisegetusa Regia şi participanţi la Congresele de Dacologie. Pe toţi îi uneşte pasiunea comună pentru daci. Îi desparte, însă, viziunea diferită pe care fiecare dintre ei o are asupra unui episod istoric care devine, de la an la an, tot mai popular în România.

“Nu cred că la români e vorba atât de o obsesie a originilor, cât de o obsesie a prezentului. Orice membru al unei comunităţi se autovalidează şi prin calităţile comunităţii din care face parte. Şi cum despre daci se ştie foarte puţin, e mai simplu să spui orice despre ei, decât să nu spui. Iar dacă un istoric spune “Dar nu există dovezi că a fost aşa”, i se poate răspunde, sec, cu “Dar nu există nici dovezi că nu ar fi fost aşa.” Ar fi suficient dacă aş şti că acest film i-a făcut pe unii dintre noi să înceapă să gândească puţin altfel”, afirmă Andrei Gorgan, unul dintre cei doi realizatori ai documentarului.

Monica Lăzurean-Gorgan, producător şi regizor de film, a produs, co-produs sau a fost producător delegat pentru mai multe lungmetraje de ficţiune şi documentare care au fost selectate la Berlinale, Sundance, Locarno şi multe alte festivaluri internaţionale de film (“Doar o răsuflare”, “Chuck Norris vs. Communism”, “Domestic”, “Colivia”, “Nu mă atinge-mă”).

Andrei Gorgan este editor de film. A semnat prin montaj o serie de documentare şi filme de ficţiune: “Doar o răsuflare” – documentar, co-producţie Manifest Film şi HBO Central Europe, “Domestic” – lung metraj în regia lui Adrian Sitaru şi alte.

