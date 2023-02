DOCUMENTE dintr-un mare spital din țară. Ce apare scris în fișele unor bolnavi de la urgențe: „Doamna doctor spune că e plătită la oră, refuză să vadă pacientul”

La fel ca anul trecut, când Libertatea a semnalat pentru prima oară problemele de la Spitalul Județean, managerul Bogdan Nica a recunoscut dificultățile și spune că soluția ar fi ca gărzile să fie plătite „la un nivel corespunzător volumului de activitate”. El numește mențiunile din fișe „răutăți”. „Asta nu rezolvă problema bolnavului, dar creează evident tensiuni între compartimente”.

Criza de medici continuă la un mare spital din România și în 2023. Anul trecut, Libertatea scria că Spitalul Județean de Urgență din Ploiești a rămas fără 4 medici deodată și de atunci are zile fără gardă la Cardiologie.

Spitalul Județean de Urgență din Ploiești

„Cine intervine la terapia intensivă din secție?”, se întrebau cadre medicale din spital. Iar întrebarea a rămas valabilă și în luna iulie, când nu a existat medic de gardă timp de 11 zile.

Acum, în posesia ziarului au intrat fișe ale pacienților ajunși la Unitatea Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean Ploiești.

În cazurile semnalate de doctori către Libertatea nu exista medic de gardă la Cardiologie, medic de gardă la Neurologie, iar medicul de gardă, plătit la oră, colaborator extern, a refuzat să vadă pacientul, fiindcă era în afara orelor plătite.

2 angajați are secția de Cardiologie de la Ploiești, alți doi sunt colaboratori

CAZUL 1. „Doamna doctor e plătită la oră, refuză să vadă pacientul”

Pe 19 ianuarie 2023, un pacient în vârstă de 73 de ani ajunge, în jurul orei 18.00, la UPU din cadrul Spitalului Județean Ploiești.

Apare un consult la Boli Interne. Apoi, în dreptul Cardiologiei, se arată că pacientul nu a fost consultat.

„Dr. Negoiță afirmă că este ora 20.00 și ea este plătită la oră și nu este angajata spitalului. Refuză să vadă pacientul”.

Medicul indicat este unul dintre cei care sunt colaboratori externi ai spitalului.

CAZUL 2. Nici Cardiologie, nici Neurologie

Într-o fișă datată cu aceeași zi, 19 ianuarie 2023, o pacientă în vârstă de 70 de ani ajunge în același loc.

În fișa de consultație apare că la ora 20.00 nu există gardă la Cardiologie, iar la aceeași oră nu există nici la Neurologie.

CAZUL 3. Trei semne de exclamare

În 16 ianuarie, un pacient de 70 de ani ajunge la UPU, fiind solicitată o urgență.

Pe fișa sa, chiar în mijloc, apare „lipsă gardă cardio!!!”, cu trei semne de exclamare.

10 zile fără gardă la Cardiologie, conform tabelului de gărzi, au fost în luna ianuarie

Ziarul a primit și alte 5 fișe asemănătoare.

„Ce facem? Până la 8 avem cardiolog”

Bogdan Nica, managerul spitalului, recunoaște problemele și spune că nu poate obliga medicii să facă mai multe gărzi decât cele 18 ore stipulate în lege. Soluția, spune el, ar fi ca plata gărzilor să fie „la un nivel corespunzător volumului de activitate”.

Bogdan Nica, managerul spitalului

Libertatea: Domnule Nica, medicii de la UPU Ploiești scriu în foile pacienților că aceștia nu pot fi văzuți de medici cardiologi, pentru că nu e nimeni de gardă.

Bogdan Nica: Adevărul este că la Cardiologie, în momentul de faţă, noi avem două colege care lucrează în baza unui contract de prestări servicii cu timp limitat, pentru că n-am putut angaja pe nimeni, posturile fiind blocate la nivel de instituţie bugetară. După deblocarea posturilor, acum vom organiza un concurs şi sperăm să vină colegi. E adevărat, am avut niște probleme cu gărzile, inclusiv am chemat medicii cardiologi de acasă, din timpul liber, când au fost probleme deosebite. Între timp, s-au ocupat colegii de la Boli Interne şi cei de la Urgenţe, de la Terapie Intensivă.

– Puteți detalia?

– Atunci când oamenii din unitatea de urgenţă solicită un consult cardiovascular, pot apărea probleme. Există zile în care medicul de gardă, care are 60 de bolnavi pe secţie, trebuie să participe şi la consulturile din UPU: 20-30 de consulturi. Se întâmplă să vină inclusiv sâmbăta şi duminica, în afara programului medicilor. Gândiţi-vă că la Secţia de Neurologie acum am doar trei medici. Mă mai ajută un coleg medic militar, care mai vine în gărzi şi mai vede pacienţi. Deci sunt 4 medici la 90 de paturi. Astăzi (marţi, 31 ianuarie, n.r.) sunt 72 de bolnavi internaţi. În Cardiologie, la fel, patru medici, peste 70 de bolnavi. E foarte greu.

– În hârtiile primite de noi, medicii scriu, negru pe alb, cum colegii lor refuză să vadă pacienții.

– Totuşi, au fost situații când m-au sunat colegii de la urgență: „Ce facem? Până la ora 8.00 avem cardiolog”. Şi am rugat un internist, hai să vedem bolnavul, hai să facem o tomografie, să câştigăm timp până vine medicul respectiv. Dacă aveam o urgenţă majoră, intervenea anestezistul. Adică, nu vă gândiți că pacientul aşteaptă pe un pat şi nu-l vede nimeni. Cu siguranţă l-a văzut un medic specialist în urgenţă sau un medic primar, eventual medicul anestezist. Până la urmă, printr-o bună colaborare, se pot rezolva cazurile și când ai sincope în asigurarea gărzilor. Și mai rău e când în loc să anunți ierarhic șeful UPU sau directorul medical, uiți de jurământul hipocratic și scrii răutăți în foaie. Asta nu rezolvă problema bolnavului, dar creează evident tensiuni între compartimente. Și uite așa, o problemă sistemică, lipsă medici cardiologi, neurologi, ATI, etcetera, devine și sursă de tensiune între secții.

„Mai sunt probleme la Târgovişte, la Buzău şi la Piteşti”

– Sigur, doar că problema pacientului rămâne.

– Nu avem destui cardiologi, aşa e. Nu prea am avut de unde să aduc, pentru că sunt foarte puţini cardiologi în Prahova. Până acum, noi am trimis hârtii prin Prefectură, prin DSP şi nimeni nu şi-a exprimat dorinţa de a veni, decât aceste două colege care vin în măsura timpului pe care-l au. Ele acum lucrează în privat, dar sper să vină la concurs acum. Aşadar, există situaţia în care un medic îşi termină programul şi rămân 2-3 ore până vine alt medic. Nu e o situaţie de dorit, dar o colegă a plecat din ţară, două şi-au dat demisia şi încă una şi-a deschis cabinet. Deci, într-o singură lună, au plecat patru oameni. După care s-au blocat posturile. Şi atunci, singura modalitate de a asigura activitatea pe secţie a fost să măresc norma – numărul de gărzi al colegilor care au rămas – şi să încerc să aduc alţi oameni pe contracte de prestări servicii. Am reuşit să aduc două persoane şi mai avem un coleg rezident care ne ajută. În plus, o altă colegă din privat vine şi face gărzi. Asta am putut în lunile care au trecut.

– De ce se întâmplă asta?

– De ce? Medicul are obligaţia unui program de şase ore pe zi şi 18 ore de gardă pe lună. Atât timp cât medicii nu sunt obligaţi să facă mai multe gărzi, eu nu am nicio pârghie legală să-i forţez. Managerul trebuie să asigure continuitatea activităţii medicale în condiţiile în care nu poţi să-l plăteşti pe medic mai mult. Astfel, am apelat la contracte de prestări servicii, plata cu ora pentru alţi medici din privat. Nu doar la Ploieşti sunt zile fără medic de gardă. Mai sunt la Târgovişte, la Buzău şi la Piteşti.

„Problema asta cu personalul și cu lipsa unor medici în gardă ajunge deja să fie cronică la nivel de sistem. Încep să aibă probleme şi clinici universitare – vorbesc cu colegi din București, au început să lucreze cu rezidenţi. Spunea profesorul Coriu (preşedintele Colegiului Medicilor, n.r.) că, din 4 medici, ei dau doar unuia autorizaţie de practică. Restul ori nu lucrează, ori pleacă din ţară” – Bogdan Nica, manager Spitalul Județean Ploiești

– OK, și care ar fi rezolvarea situației?

– Am vorbit cu mai mulţi decidenţi politic şi vrem să iniţiem – şi probabil şi alţi colegi din ţară – o modificare legislativă care să aducă plata gărzilor la un nivel corespunzător volumului de activitate. Să fim serioşi, nimeni nu vrea ca, pe 500 de lei, să stea la 100 de bolnavi, plus 60 de prezentări în UPU, în condiţiile în care un privat îi oferă de cinci ori mai mult. O altă modificare vizează obligativitatea unui medic care lucrează în spital să facă un număr mai mare de gărzi.

Eu am făcut un e-mail, şi pentru presa locală, şi pentru presa centrală: [email protected], unde primesc reclamaţii de la pacienţi, de la alţi colegi, sub rezerva anonimatului. Eu am acest e-mail pe telefon, aşa că văd mesajele în timp real şi vă rog să mă credeţi că mă preocup de rezolvarea fiecărei probleme în parte. Aveţi o problemă? O rezolvăm! Bogdan Nica, manager Spitalul Județean Ploiești

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

