UPDATE ora 23.48: Audierea lui Donald Trump s-a încheiat. Următoarea audiere în instanță va avea loc pe 28 august, însă Trump nu va fi obligat să participe.

UPDATE ora 23.44: Procurorii din biroul avocatului special Jack Smith nu au cerut arestarea preventivă pentru Donald Trump.

Fostul președinte va fi eliberat în anumite condiții, care includ să nu i se permită să comunice cu posibili martori în dosar, decât prin intermediul unui avocat.

Trump s-a ridicat și și-a ridicat mâna dreaptă, jurând că va respecta condițiile de eliberare. De asemenea, a semnat acte prin care a fost de acord cu condițiile.

UPDATE ora 23.29: Donald Trump a pledat nevinovat pentru toate cele patru capete de acuzare împotriva lui pentru încercarea de a întoarce în favoarea sa rezultatul alegerilor din 2020.

Cele patru capete de acuzare formulate sunt: conspiraţie pentru înşelăciunea SUA, conspiraţie pentru obstrucţionarea unei proceduri oficiale, obstrucţionare sau tentativă de obstrucţionare a unei proceduri oficiale şi conspiraţie împotriva drepturilor.

UPDATE ora 23.19: Judecătoarea americană Moxila Upadhyaya a intrat în sala de judecată pentru prima înfățișare a lui Donald Trump.

Trump a depus jurământul, a ascultat instrucțiunile citite de judecătoare și și-a spus numele și vârsta într-un microfon.

UPDATE ora 22.56: Donald Trump a intrat în sala de judecată pentru a fi audiat în dosarul de conspirație electorală la alegerile din 2020.

UPDATE ora 22.23: Donald Trump a ajuns la Tribunalul Districtual al SUA din Washington, unde i se vor aduce la cunoștință acuzațiile privind încercările sale de a influenţa rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020.

Fostul președinte al SUA se confruntă cu 4 capete de acuzare, pentru care se așteaptă să pledeze nevinovat.

UPDATE ORA 22.00: Avionul lui Donald Trump a aterizat pe Aeroportul Național Ronald Reagan Washington înainte de apariția sa în instanță.

Fostul președinte al SUA urmează să meargă cu mașina către tribunalul american E Barrett Prettyman, la aproximativ 8 km de aeroport.

UPDATE ora 20.35: Donald Trump a părăsit locuința sa din Bedminster, New Jersey, la bordul unui SUV negru, și se îndreaptă spre Washington, unde va apărea în fața unui tribunal pentru tentativa de a frauda alegerile prezidențiale, transmite BBC.

Înainte să pornească la drum, Trump l-a acuzat pe adversarul și succesorul său democrat Joe Biden că se află în spatele acestor noi proceduri judiciare.

„Mă duc acum la Washington pentru a fi arestat pentru că am contestat o alegere frauduloasă, trucată și furată. Este o mare onoare pentru că voi fi arestat pentru voi. Tot ce am nevoie acum este o punere sub acuzare pentru a-mi asigura alegerea”, a scris Trump, pe platforma sa de socializare Truth Social, pe care a creat-o după ce a părăsit Casa Albă.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Audierea procedurală pentru trimiterea în judecată a lui Trump, care urmează rechizitoriului prezentat marți de procurorul special Jack Smith, va avea loc la un tribunal federal aproape de locul unde le-a cerut susținătorilor săi să lupte pentru a salva țara, discurs care a fost urmat de violențele de la Capitoliul american din 6 ianuarie 2021.

Cu o zi înainte de a merge în Washington pentru a fi inculpat, fostul președinte american a criticat rechizitoriul, pe care l-a numit o dovadă a „corupției, scandalului și eșecului” SUA sub președinția lui Joe Biden.

Donald Trump mai este inculpat în alte două cazuri penale pe care le-a respins drept o interferență în alegerile prezidențiale din 2024, unde sondajele îl arată la egalitate cu Joe Biden în preferințele americanilor.

În aprilie, Trump a fost inculpat în New York în dosarul plății făcute pentru cumpărarea tăcerii actriței de filme porno Stormy Daniels. Ulterior, în luna iunie, Trump a fost inculpat în Florida în dosarul documentelor clasificate găsite la locuința sa din Mar-a-Lago.

În fața instanței din Washington, Trump este așteptat să pledeze nevinovat, întrucât avocații săi pregătesc argumente conform cărora declarațiile sale în care acuză o fraudă electorală în alegerile pierdute în 2020 au fost protejate de libertatea de exprimare.

De asemenea, echipa lui Trump susține deja că nu va avea niciodată parte de un proces echitabil în Washington DC, oraș în care a câștigat doar 5% din voturi în 2020 și în care este adesea demonizat.

Măsuri speciale pentru sosirea lui Trump

Securitatea a fost sporită în Washington DC în așteptarea sosirii lui Donald Trump, care este doar a doua vizită a sa de când și-a încheiat mandatul de președinte în ianuarie 2021.

Bariere metalice au fost instalate în afara tribunalului federal, unde vor fi citite oficial acuzațiile împotriva lui Donald Trump. Structuri similare au fost ridicate în jurul clădirilor Capitoliului american, unde susținătorii lui Trump s-au revoltat în ianuarie 2021, supărați de rezultatul alegerilor.

Secret Service, care oferă protecție președinților și foștilor președinți, a trimis un comunicat prin care avertizează publicul cu privire la „implicațiile pe termen scurt în trafic” în centrul orașului.

Miercuri, un apel aparent fals la numărul de urgență 911 despre un atac armat la Capitoliu a declanșat o alertă de securitate, iar cei prezenți au fost blocați în birourile Senatului.

Protecția judecătorilor implicați în caz a fost, de asemenea, crescută, pentru a evita orice posibilă răzbunare din partea susținătorilor fostului președinte.

De ce este acuzat Trump

Potrivit rechizitoriului, Trump se confruntă cu patru acuzații, inclusiv conspirație pentru fraudarea SUA, manipularea unui martor și conspirație împotriva drepturilor cetățenilor.

În acest dosar, Donald Trump e acuzat de „complot împotriva statului american”, obstrucţionare a unei proceduri oficiale şi atingere adusă drepturilor electorale după o anchetă supravegheată de procurorul special Jack Smith.

Ancheta a fost declanşată după ce Trump a fost interceptat, în ianuarie 2021, cerându-i unui înalt responsabil local, Brad Raffensperger, în timpul unui apel telefonic, să „găsească” 12.000 de buletine de vot cu numele său. Documentele procurorilor care au anchetat cazul arată „un plan coordonat şi la nivelul mai multor state aplicat de echipa de campanie a lui Trump” pentru a influenţa rezultatele alegerilor.

