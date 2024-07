Candidatul republican la președinția SUA a avut un bandaj pe urechea dreaptă, acolo unde a fost lovit de un glonț.

Suporterii republicani din sală l-au primit cu un ropot de aplauze și au strigat, cu pumnii ridicați, „Luptă! Luptă! Luptă!”, un gest pe care mulţi l-au adoptat după simbolul de sfidare al lui Trump, în momentul în care a fost scos de pe scenă după ce a fost împuşcat în Pennsylvania.

President Trump had a tear in his eyes as he came from the back at the Republican convention. He seems different. Im proud to be an American. God bless president Trump and the USA 🇺🇸. pic.twitter.com/8cdOzuXBlG