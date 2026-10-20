Donald Trump se declară pregătit pentru un summit cu Vladimir Putin și Xi Jinping: „Nu va fi pentru Ucraina”

Președintele american Donald Trump s-a declarat luni pregătit pentru un summit trilateral cu liderul rus Vladimir Putin și cel chinez Xi Jinping - o întâlnire dorită de Kremlin în speranța că va obține un acord în favoarea sa în privința Ucrainei.

„Dacă președintele Xi (Jinping - n.r.) dorește acest lucru, o voi face”, a declarat Donald Trump în timpul unei discuții cu jurnaliști acreditați la Casa Albă, potrivit AFP.

Kremlinul a propus un astfel de summit pentru a obține de la SUA și China un acord în privința Ucrainei, dar Trump a susținut că nu își dorește ca acest subiect să figureze pe agenda summitului, în cazul în care ar avea loc.

Potrivit președintelui SUA, un summit tripartit cu Putin și Xi „nu va fi pentru Ucraina”, ci „dedicat denuclearizării”.

Potrivit The Wall Street Journal, Vladimir Putin le-a propus lui Donald Trump și Xi Jinping un summit trilateral pentru a discuta despre Ucraina, cu ocazia reunirii forumului Cooperarea Economică Asia-Pacific pe 18 și 19 noiembrie la Shenzhen, în China.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că „nu are nicio informație în acest stadiu” cu privire au o reuniune trilaterală.

Pentru șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, un astfel de summit nu ar face decât să îl „încurajeze pe Putin să continue războiul.

„O întâlnire trilaterală între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei ar putea contribui la încheierea mai rapidă a războiului. O întâlnire trilaterală între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite va avea însă exact efectul opus: îl va încuraja pe Putin să continue acest război.