Fay Manners, originară din Bedforshire, a rămas blocată pe muntele Chaukhamba, în nordul Indiei, alături de prietena sa, Michelle Dvorak, din Statele Unite.

Cele două au trimis un mesaj de urgență de la peste 6.096 de metri altitudine, însă echipele de căutare și salvare nu au reușit inițial să le găsească.

Fay Manners a declarat pentru BBC că au fost ,,îngrozite, în timp ce încercau să coboare o parte din munte singure, înainte ca salvatorii să le întâmpine.

După ce frânghia folosită pentru bagaje a fost tăiată de o piatră, Fay Manners a spus că a simțit „disperare”.

„Am privit cum sacul se rostogolea pe munte și am știut imediat consecințele a ceea ce urma să se întâmple”, a spus Fay.

„Nu mai aveam niciun echipament de siguranță. Nici cort. Nici un aragaz pentru a topi zăpada pentru apă. Nici haine groase pentru seară. Nici lanternă pentru a ne deplasa noaptea”.

Cele două alpiniste au reușit să trimită un mesaj text serviciilor de urgență și a fost declanșată operațiune de căutare și salvare. Acestea s-au adăpostit pe o stâncă, în timp ce a început să ningă. Ele au împărțit singurul sac de dormit pe care îl aveau.

„Mă simțeam hipotermică, tremuram constant”

„Mă simțeam hipotermică, tremuram constant, iar din cauza lipsei de hrană, corpul meu nu mai avea energie să se încălzească”, a spus Manners.

În următoarea dimineață, un elicopter a venit să le caute, însă nu a reușit să le localizeze. Acest lucru a însemnat că au fost nevoite să petreacă încă 24 de ore pe munte.

„Au încercat să ne salveze, dar condițiile erau brutale pentru compania de salvare. Vreme rea, ceață, altitudine mare și nu ne-au putut găsi, deoarece peretele era atât de vast”, a explicat ea.

Fay Manners a spus că au „supraviețuit cu greu” furtunii din acea după-amiază și celei de-a doua nopți în frig, fără mâncare și cu puțină apă.

„Elicopterul a trecut din nou pe lângă noi, dar nu ne-a văzut. Eram distruse”, a spus ea. „Știam că trebuie să încercăm să coborâm singure, deoarece elicopterul nu ne va ajuta”.

În a doua dimineață, au început să coboare cu grijă pe stânci, fiind conștiente că starea lor de slăbiciune le-ar putea face să greșească. În acel moment, ele au văzut o echipă de alpiniști venind către ele, salvatori care au aflat de situația lor de la prieteni comuni.

Ei le-au împărțit echipamentul, mâncarea și sacii de dormit și au contactat elicopterul, oferind o locație exactă pentru salvare. Fay Manners a spus: „Am plâns de ușurare, știind că am putea supraviețui. „Ne-au ajutat să traversăm ghețarul abrupt, care ar fi fost imposibil fără echipamentul nostru, colțari și pioleți”.

„Fără echipamentul adecvat, am fi înghețat de frig sau am fi încercat să traversăm ghețarii abrupți și am fi alunecat spre moarte”.

„Sau poate, poate că elicopterul ne-ar fi găsit în cele din urmă?”

În anul 2022, Fay Manners a fost prima femeie care a urcat pe traseul Phantom, direct de pe fața sudică a Grand Jorasses din Mont Blanc.

Fay a escaladat vârfuri în Pakistan și Groenlanda

De asemenea, a reușit să escaladeze vârfuri în Pakistan și Groenlanda în ultimul an. În ultimul an, Fay și-a exprimat dorința de a inspira femeile să urmeze alpinismul ca hobby.

Ea a spus că incidentul care a tăiat coarda „a fost nefericit și foarte rar”. De asemenea, a adăugat că se simte „epuizată, mental distrusă și atât de obosită încât nu pot dormi”.

