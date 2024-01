EXCLUSIV. Cum l-a prins DNA în flagrant pe Dumitru Buzatu: a fost trădat la o partidă de pescuit de omul lui de casă, Farmazon, regele asfaltului din Vaslui 

Șeful CJ a solicitat mită lui Farmazon, au relatat surse apropiate omului de afaceri Farmazon pentru Libertatea.

Atunci, Farmazon l-a denunțat și l-a mobilizat și pe asociatul său clujean să-l susțină pentru flagrantul organizat de DNA.

”Buzatu a insistat să primească banii. Farmazon l-a chemat la pescuit la baza lui piscicolă de pe Valea Prutului. Buzatu a venit acolo ca să pescuiască și la plecare a primit banii. Farmazon e cel care i-a pus banii în portbagaj, iar apoi Buzatu a fost oprit de DNA”, a explicat un apropiat al omului de afaceri, pentru ziar. Informațiile sunt corelate cu surse judiciare.

Investigație de Simona Voicu (Vaslui) – simona.voicu@ringier.ro

Legătura țesută vreme de trei decenii între afaceri și politică a explodat, vineri noapte, în reședința celui mai sărac județ al României, Vaslui, dar intriga a început vineri dimineață, pe Valea Prutului, la baza de pescuit de la Cârja, foarte aproape de granița cu Republica Moldova. Baza îi aparține omului de afaceri Emil Savin, cunoscut drept Farmazon.

Dumitru Buzatu, președintele PSD al Consiliului Județean, a fost trădat exact de firma sa de casă, specializată în zeci și zeci de contracte de drumuri cu autoritățile locale.

Informația flagrantului ”pe care a căzut” Buzatu a fost publicată inițial de G4Media, vineri seara.

Farmazon a devenit rege al asfaltului sub guvernarea locală perenă a lui Buzatu

Patronul uneia dintre cele două firme ale asocierii care l-a denunțat pe Dumitru Buzatu este Emil Savin, cel omni cunoscut în zona Moldovei drept Farmazon. El a fost șofer al șefului de CAP de la Murgeni, imediat după revoluția din 1989, apoi a intrat în afaceri.

Emil Savin, cunoscut și Farmazon Foto: vasluianul.ro

”Prin sprijinul politic al lui Buzatu”, spune un om politic local social-democrat, Savin a devenit unul dintre mogulii județului, proprietar al companiei Transmir, abonată la lucrări publice sub mandatele lui Dumitru Buzatu.

Farmazon a fost, ani la rând, unul dintre susținătorii mari ai noștri, la PSD. Politicianul a explicat pentru Libertatea:

Familiile lui Buzatu și Farmazon, în PSD

Dumitru Buzatu a devenit un model pentru Farmazon și prin felul în care s-a extins și și-a consolidat legăturile în politică.

Soția lui Buzatu, Gabriela, a devenit parlamentar PSD, iar băiatul, Tudor, a ajuns consilier în Guvernul României, în administrația PSD a lui Marcel Ciolacu.

După acest prototip a evoluat și Farmazon. Ginerele omului de afaceri, Eduard Popică, a ajuns politician PSD, prefect în perioada lui Liviu Dragnea și acum parlamentar social-democrat.

Faptul că Savin ”Farmazon” este cel care n-a mai rezistat presiunilor financiare și l-a trădat pe tovarășul său de drum a fost confirmat pentru Libertatea de surse multiple, atât juridice, cât și din mediul politic.

S-au certat de la ”un drum strategic”

Surse din rândul autoritățile locale oficiale au explicat pentru Libertatea că relația dintre Dumitru Buzatu și Emil Savin s-a deteriorat odată cu ultima mare achiziție câștigată de compania controlată de omul de afaceri.

Societatea Soragmin, administrată de fiicele lui Emil Savin ”Farmazon”, a câștigat licitația pentu proiectul numit „drumul strategic Bârlad-Laza-Codaeşti”. E vorba de o șosea de 83 de kilometri care străbate județul pe latura de vest.

Investiția este realizată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu o valoare de peste 200 de milioane de lei, a început în 2017, iar anul acesta, la finele lunii iunie, ar fi trebuit finalizată integral.

Potrivit datelor publice, oferite de CJ Vaslui, contractul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru lotul 1 și 2 al drumului strategic a fost câștigat la licitația publică de SC SORAGMIN SRL, cu o valoare totală de 50.431.456 lei (fără TVA), respectiv 20.289.528,96 lei (fără TVA). Iar pentru lotul 3 Asocierea SC TEHNIC ASIST SRL – SC TASS INFRA LOGISTIC SRL – SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL – SC DRUM POD INVEST SRL, cu o valoare totală de 65.252.188,16 lei (fără TVA).

Sorgamin intră în conflict cu Buzatu

La începutul acestui an, Dumitru Buzatu a anunțat într-o ședință de consiliu județean că firma constructoare, Sorgamin, a denunțat contractul, motivând scumpirea materialelor de construcție.

Sursele Libertatea susțin că omul de afaceri Emil Savin a decis să rezilieze contractul din cauza datoriilor uriașe pe care CJ Vaslui le avea la societate: aproape 4 milioane de euro.

”Buzatu motiva că lucrările sunt proaste. A dispus o expertiză, iar un expert agreat de el, a motivat că lucrarea nu e conformă. Savin a cerut o contraexpertiză, iar Buzatu l-a obligat să o facă cu același expert care inițial a stabilit că lucrarea nu este conformă. 700.000 de lei a fost prețul plătit de Savin expertului agreat de Buzatu pentru ca, la contraexpertiză, să susțină că, de fapt, lucrarea este conformă”, au explicat sursele Libertății.

După efectuarea contraexpertizei, Consiliul Județean Vaslui a deblocat o parte din plăți către societatea controlată de Savin. Pentru deblocarea restului de sumă, Buzatu i-ar fi cerut omului de afaceri mita de 1,25 de milioane de lei. A fost momentul în care, Emil Savin, ar fi decis să nu mai renunțe presiunilor și să îl denunțe la DNA.

La pescuit pe Valea Prutului

Farmazon deține o bază piscicolă la Cârja, Murgeni, la 80 de kilometri de reședința de județ. Acolo unde are și locuința omul de afaceri. Localitatea se află pe Valea Prutului, foarte aproape de granița cu Republica Moldova.

Imagine cu balta de la Cârja, Murgeni. Poza a fost realizată în altă zi decât cea a flagrantului

”Banii îi fuseseră ceruți, săptămâna trecută lui Farmazon, de către Buzatu. Șeful CJ a insistat să primească dacă vrea să-i deblocheze restul de datorie”, a povestit o sursă la curent cu lucrările publice efectuate pe drumul realizat de Farmazon și firma din Cluj.

Farmazon l-a denunțat. Procurorii au organizat flagrantul. Farmazon l-a invitat pe Buzatu la Cârja, la pescuit, pentru vineri.

Buzatu a venit la pescuit împreună cu băiatul său, Tudor, cu șefa de cabinet, Ana Obreja, și cu directorul DGASPC Vaslui, Dragoș Cazacu.

”Farmazon e cel care a pus banii în portbagaj. Buzatu a primit banii, iar apoi a fost oprit de DNA”, a explicat un apropiat al omului de afaceri, pentru Libertatea.

Farmazon a fost el însuși cercetat de DNA

SC Transmir SRL Zorleni, firma patronată de Emil Savin, a fost acuzată în trecut de DNA că a fraudat fondurile europene alocate pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor din judeţ. Procurorii DNA au stabilit prejudiciu la peste 1.000.000 de lei.

Societatea și directorul tehnic au fost condamnați în 2018 pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi participaţie improprie la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Libertatea a încercat să-l contacteze pe Emil Savin ”Farmazon”. Nu a putut fi contactat. Ginerele său, deputatul PSD Eduard Popica nu a dorit să facă nicio declarație, precizând că în aceste zile nici nu se află în Vaslui, ci în județul Brașov.

