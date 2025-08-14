Cerere foarte mare

Directorul general al Renault Australia, Glen Sealey, anunță că lotul inițial este mic, ceaa ce face ca unitățile să se epuizeze rapid datorită popularității ridicate a mașinii:

„Producția noastră inițială a fost limitată pur și simplu pentru că cererea pentru Duster în străinătate este extrem de mare. Este una dintre cele mai bine vândute acțiuni din Europa și suntem norocoși că am obținut alocarea inițială devreme.”

Renault Duster. Foto: Carsguide.

Glen Sealey a explicat că nuu și-au dorit să aștepte până anul viitor pentru ca volumul vehiculului să primească o alocare mai mare.

„Așadar, clienții ne-au implorat să aducem Duster-ul în Australia, dar asta înseamnă că probabil vom vinde destul de repede primul transport de Duster. De fapt, dacă reacția clienților… și a dealerilor este un indiciu, bănuiesc că Dusters va crea o listă de așteptare în cel mai scurt timp”, a transmis Sealey, care i-a sfătuit pe clienți să aibă răbdare.

Ce variante sunt disponibile și la ce preț

În Australia, Renault Duster este oferit doar în trei variante – Evolution 4×2 și 4×4, precum și Techno 4×2.

Duster Techno 4×4 va sos în jurul lunii decembrie 2025. Prețul pentru Renault Duster în Australia începe în prezent de la 31.990 de dolari și ajunge la 37.990 de dolari, fără a include costurile de transport rutier.

SUV-ul Renault Duster cu volan pe dreapta. Foto Carsguide.

Versiunile cu tracțiune pe două roți sunt propulsate de un motor turbo-benzină cu patru cilindri, de 1,3 litri, care produce 113 kW și un cuplu de 270 Nm. Acesta este cuplat la o transmisie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte.

Versiunile cu tracțiune integrală sunt propulsate de un motor turbo-benzină cu trei cilindri, de 1,2 litri, cu asistență mild-hybrid de 48V și o putere totală a sistemului de 96 kW/230 Nm. Acesta este asociat exclusiv cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte.

Dusterul electric, în presa internațională

Lansarea Dusterului electric a atras atenția presei internaționale, vehiculul verde fiind descris ca „un SUV accesibil” într-un articol din cotidianul german Blick.

Dacia, marca accesibilă a grupului Renault, se pregătește să intre pe piața vehiculelor electrice cu un SUV la preț accesibil. Potrivit publicației Blick, Dacia plănuiește să lanseze o versiune electrică a popularului model Duster, care ar putea concura cu producătorii chinezi.

Popularitatea modelului Duster în Europa

Dusterul este unul dintre cele mai populare modele Dacia. În Elveția, SUV-ul compact s-a vândut în 2800 de unități anul trecut, fiind al doilea cel mai bine vândut model al mărcii după Sandero. Este așteptat ca versiunea electrică a autovehiculului să fie unul dintre cele mai accesibile SUV-uri electrice de pe piață.

Conform publicației Blick, Dusterul electric va folosi aceeași platformă ca modelele Renault 4 și 5, precum și noul Twingo care va fi lansat în 2026. Renault a demonstrat recent că această platformă poate susține modele cu două motoare și tracțiune integrală, sugerând posibilitatea unei versiuni 4×4 electrice pentru Duster.







