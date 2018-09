(P) Top 5 criterii esentiale pe care trebuie sa le detina o firma de traduceri

Pe de o parte, calitatea traducerilor este net superioara, iar pe de alta parte se creeaza acea siguranta a lucrului bine realizat de catre o persoana dedicata, care stapaneste terminologia specifica. Astazi, multe firme de traduceri si-au extins ariile de servicii pe care le pot pune la dispozitia clientilor, investesc timp, informare si imbunatatesc constant modalitatile prin care vor sa se afirme in acest acest domeniu.

Concurenta este acerba, cererea de servicii care implica traducerile in si din diferite limbi de circulatie internationala este in continua expansiune. Dar printre cele mai importante caracteristici pe care trebuie sa le intruneasca o astfel de firma specializata, se numara urmatoarele aspecte:

Verificarea corectitudinii documentelor primite

Inainte de a incepe o traducere, toate documentele trebuie verificate indiferent de forma in care au ajuns (fizic sau in format electronic, ca fisiere). Mai mult decat atat, toate informatiile care insotesc actele trebuie sa fie corect intelese, astfel incat traducerea sa fie abordata in maniera dorita de client si sub nicio forma sa nu se creeze echivoc.

Respectarea deadline-urilor agreate

Chiar daca toate cerintele si solicitarile sunt stipulate intr-un contract de colaborare, este important ca firma sa se achite in timpul stabilit de toate serviciile pe care i le presteaza clientului. Respectarea termenelor limita este o conditie esentiala, dar si o forma de respect in relatia cu colaboratorul, din care ambele parti vor avea de castigat.

Utilizarea surselor multiple de informare

Pe langa documente si alte detalii venite din partea clientului, este important ca sursele de informare sa fie cat mai diverse, dar mai ales corecte. Chiar daca mediul online pune la dispozitie numeroase alternative, este esential ca nu doar acestea sa constituie baza. De pilda, pentru o traducere romana araba este bine ca persoana dedicata proiectului sa aiba experienta vasta in domeniu si sa cunoasca detaliile, interpretarile sau alte solicitari care pot veni suplimentar din partea clientului.

Abordarea cu profesionalism si implicare a relatiei cu clientul

Pe langa respectarea conditiilor contractuale, utilizarea celor mai bune surse de informare, cei buni specialisti si investitii constante in pregatirea echipei, relatia cu clientul are nevoie de implicare si sa raspunda rapid nevoilor si mai ales, solicitarilor.

Inainte de a fi trimise catre client, toate documentele trec printr-un nou filtru de analiza (intotdeauna e cazul de corecturi) si se verifica pana in cel mai mic detaliu.

Formularile trebuie sa aiba naturalete, sa aiba acuratete si precizie, sa nu contina greseli din punct de vedere gramatical ori semantic, sa respecte regulile formatarii si nu in ultimul rand, sa fie complete.

Inovare, atentie si adaptabilitate in raport cu noile cerinte din domeniu

Ca in orice domeniu de activitate, orice ce firma de traduceri trebuie sa fie in acord si mereu la curent cu noile cerinte si reglementari. Pe langa mult dorita calitate, serviciile oferite clientilor trebuie sa fie sustinute de echipe bine pregatite si oameni pasionati de munca pe care o intreprind. Acestora trebuie sa le fie recunoscute meritele, utilizate atuurilor si imbunatatite punctele in care nu exceleaza.

Sursa foto: https://pixabay.com