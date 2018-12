Mai mulți manageri și-au dezvăluit salariile. Află câți bani le intră în cont, lună de lună

Numărul de locuri de muncă pentru poziţii de management a crescut în 2018 cu aproximativ 10% faţă de anul trecut, companiile scoţând în piaţă peste 9.000 de astfel de locuri de muncă. Cele mai multe dintre acestea s-au adresat candidaţilor cu experienţă în vânzări (2.016 locuri de muncă), în logistică (1.166 de locuri de muncă) sau în banking (713 locuri de muncă).

Topul domeniilor pentru care a fost cea mai mare căutare de manageri în 2018 continuă cu alimentaţie şi HoReCa, marketing, achiziţii, construcţii, financiar/contabilitate, inginerie şi IT.

„Ca şi anul trecut, vânzările domină acest top. Diferenţa este că, spre deosebire de 2017, numărul de joburi pentru manageri, în vânzări, s-a dublat. Destul de mult, în clasament, au crescut şi poziţiile deschise pentru cei din alimentaţie şi HoReCa, IT şi financiar şi contabilitate. Toate semnalele pe care le primim acum, la final de an, de la angajatori, arată că lucrurile vor fi la fel de dinamice şi anul viitor şi că probabil vom vedea creşteri şi mai impresionante pe zona de IT, financiar şi, bineînţeles, din nou, pe vânzări”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

În ceea ce priveşte salariile oferite în funcţie de regiunea geografică, cel mai bine plătiţi rămân managerii din Bucureşti şi Ilfov. Media salarială pentru acest nivel profesional este de 7.662 de lei pe lună, potrivit Paylab.ro, comparatorul salarial lansat de eJobs.

Regiunea de Nord-Vest a ţării este a doua cea mai atrăgătoare zonă pentru manageri, din punctul de vedere al veniturilor, media salarială fiind, aici, de 6.281 de lei, net.

„Cluj-Napoca este oraşul care ridică foarte mult această regiune, datorită exploziei de business-uri din ultimii ani şi a faptului că, fiind centru universitar, are o pepinieră uriaşă de candidaţi. Ceea ce este un argument care cântăreşte extrem de greu pentru companiile care vor să-şi deschidă un sediu în afara Bucureştiului. Din acest motiv, salariile au crescut exponenţial aici în ultimii ani şi, pe multe poziţii, sunt la un nivel foarte apropiat sau chiar egale cu cele din Capitală”, explică Bogdan Badea.

Timişoara este cel de-al doilea oraş de provincie care încearcă să prindă din urmă Bucureştiul, la capitolul salarii, şi care face din regiunea de Vest a treia cea mai atrăgătoare destinaţie pentru manageri, cu o medie salarială de 5.975 de lei, lunar.

Topul continuă cu zona de Sud (Muntenia), unde media salarială este de 5.866 de lei şi zona de centru (5.830 de lei).

Veniturile scad sensibil pe măsură ce ne îndreptăm către partea de Est a ţării. Managerii din zona de Nord-Est raportează venituri medii de 5.290 de lei, pe lună, iar cei din Sud-Est, de 5.392 de lei. Cele mai mici salarii sunt, însă în zona Olteniei (regiunea de Sud-Vest) – 5.186 de lei.

„La nivel şi mai aplicat, dacă vorbim despre managerii care încasează cele mai mari salarii, cel mai bine plătiţi sunt directorii de IT, cu o medie salarială de 10.500 de lei. Sunt secondaţi de directorii financiari, care au o medie salarială de 8.900 de lei, de directorii de marketing şi cei de vânzări (cu o medie de aproximativ 8.800 de lei) şi directorii de logistică (8.200 de lei)”, adaugă Bogdan Badea.

Citește și:

Fără precedent: Iohannis cere agenda ședințelor de Guvern! Solicitare de urgență către Dăncilă, după ce PSD a cerut amnistie și grațiere