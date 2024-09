Elena Lasconi, care este și primarul orașului Câmpulung, aflată la al doilea mandat, a terminat Universitatea Ecologică, facultatea de Management, la Deva și este specializată în Economia Turismului și Comerțului Internațional.

În CV-ul Elenei Lasconi, postat pe site-ul USR și pe site-ul Primăriei Câmpulung, scrie doar că în 2001 a devenit economist licențiat al ASE București, fără să fie menționată facultatea privată absolvită. Dar Newsweek a descoperit că Lasconi doar și-a dat examenul de licență la stat, pentru că Universitatea Ecologică din Deva, cea privată, nu primise dreptul de a organiza examene de licență de la Ministerul Educației.

Mai mult, scrie sursa citată, Lasconi a avut medii anuale sub 7, iar la multe materii a trecut doar cu 5.

Totuși, în articolul din Newsweek sunt și inadvertențe, precum faptul că Lasconi a terminat 3 ani de studiu, dar în același articol scrie că sunt 5 ani și, apoi, sunt publicate mediile a patru ani. De asemenea, Newsweek scrie și că Lasconi a terminat ASE în 2004, deși în CV este trecut anul 2001.

Potrivit CV-ului, Elena Lasconi a absolvit în 1990 Liceul Pedagogic Sabin Drăgoi din Deva şi a obţinut licenţa la ASE Bucureşti în 2001, când avea 29 de ani.

Ce răspunde Lasconi

Președinta USR a recunoscut pe Facebook că „este adevărat, am terminat Facultatea Ecologică din Deva”, dar a susținut că nu a ascuns acest lucru, deși în informațiile publicate pe site-ul USR și pe site-ul Primăriei Câmpulung acest lucru nu se regăsește.

„În CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate. Acestea se consideră finalizate doar dacă ai obținut licența. Examenul de licență l-am susținut la ASE București, unde am obținut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie și Relații Internaționale și 10,00 la lucrarea de licență)”, a adăugat ea.

Candidata USR la președinție și-a argumentat notele slabe prin faptul că muncea în televiziune „16 ore pe zi” și era o „mamă singură cu un copil de crescut”.

„La facultate am dat examen de admitere după ce am divorțat și m-am mutat la Deva, unde eram angajată la PRO TV Deva. Dorința mea a fost să urmez o facultate cu profil economic. După terminarea liceului, m-am căsătorit și am adus pe lume un copil. Însă nu am renunțat la visul meu”, a susținut ea.

