„Rezultatul ADU e dezastruos din punctul meu de vedere, la Câmpulung am făcut istorie și în 2020, și acum. Cred că sunt primarul cu cel mai mare scor din țară, mai puțin municipiile și orașele. Ciucu, pe care-l felicit, a luat 72%, bravo! Am făcut o treabă extraordinară la Câmpulung, am reușit să facem cu echipa ceva ce nu se întâmplă în lume, am crescut partidul cu 21 procente în doi ani jumate. Am acum 52% și majoritate în consiliu. Dacă vrei să mergi la câștig trebuie să ai un target, unde vrei să ajungi, să nu îți stea nimic în cale, nu cu orgolii”, a spus Elena Lasconi.

Primarul din Câmpulung susține că nu se aștepta să fie atât de râu scorul formațiunii.

”Am crezut că va fi sub 20%, dar nu așa rău. Când am discutat pentru europarlamentare, aveam în cap un scor de minimum 30%, pentru asta trebuia să luptăm. Suntem singura alternativă de dreapta din România și o să reînviem. Sunt multe greșeli, trebuie discuții în partid, e bună câteodată și o lovitură din asta ca să știi că nu ți se cuvine totul”, a adăugat Lasconi.

Aceasta a avut și un mesaj dur pentru liderul partidului, care i-a cerut în toamnă să se retragă de pe lista la europarlamentare.

Unii, când ajung la conducere, le ia Dumnezeu mințile, cred că își dă seama Drulă că a greșit enorm, dar e înconjurat de niște băieți, și ei trebuie să dea un pas înapoi. Cred că a făcut o greșeală și cu mine, pentru asta lumea i-a amendat, nu au luat în calcul atât de mult Elena Lasconi, m-au garat la gara de la Câmpulung. Eu chiar sunt o forță, fiecare primar pe care-l cunosc și a reconfirmat merită respectul. Elena Lasconi:

Întrebată dacă va intra în cursa electorală internă, Elena Lasconi a declarat că nu știe încă și că se va sfătui și cu colegii înainte să ia o decizie.

Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat luni, 10 iunie, că își dă demisia din funcţia de preşedinte al partidului, în urma rezultatelor de la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

La alegerile europarlamentare din 9 iunie, USR (Cătălin Drulă) a format Alianța Dreapta Unită împreună cu Forța Dreptei (Ludovic Orban) și PMP (Eugen Tomac), dar rezultatele au fost mult sub așteptări, procentul după exit poll-uri fiind de 11%.

Alianța PSD-PNL a fost votată de 54% dintre români, AUR a primit 14% și a ieșit pe locul 2, dar partidul lui George Simion a depășit Dreapta Unită, care a ieșit pe locul 3, potrivit datelor exit-poll CURS-Avangarde.

