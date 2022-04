Elon Musk, care deţine 9,2% din acţiunnile Twitter, fiind cel mai mare acţionar al companiei, a primit o ofertă pentru un loc în consiliul de administrație, iar numirea sa urma să intre în vigoare sâmbătă, însă a refuzat oferta, potrivi lui Parag Agrawal, directorul executiv al Twitter.

„Elon a spus că nu se va mai alătura consiliului de administrație”, a declarat Agrawal duminică.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk