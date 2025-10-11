Fosta vedetă de videochat și creatoare de conținut pe platforma OnlyFans câștiga până la 43.000 de dolari pe lună, însă a ales să își deschidă un salon de înfrumusețare în Brașov.

„Cel mai mult într-o lună am făcut 43.000 de mii de dolari. Eu fac de patru ani meseria asta cu videochatul și OnlyFans, bani din care nu rămâi cu toți, pentru că trebuie să plătești niște taxe. Sunt printre fetele care fac acest lucru, deși nu sunt foarte multe prin România”, a povestit Miruna Milu într-un podcast, potrivit Biz Brașov.

Fosta creatoare de conținut a explicat că mare parte din câștiguri erau reinvestite în imaginea și activitatea ei.

„Investiția, videograful, fotograful, locația sunt niște pierderi, dar când tragi linie rămâi cu bani. Îmi programez fiecare zi din lună: ședințe foto, salon și ce am de făcut. Totul este foarte bine gândit. Eu nu fac doar OnlyFans, eu sunt un artist în zona asta”, a spus ea.

Miruna Milu a subliniat că succesul i s-a datorat disciplinei și investițiilor constante.

„Cu cât ești mai inventiv, cu atât oamenii intră mai des. Eu îmi realizez singură ținutele, am scenariu, cum intru, ce vorbesc, plus că filmez la o calitate foarte mare. Am investit foarte mult în mine și în imaginea mea. Eu toți banii îi investesc în mine pentru că știu că voi scoate triplu”, a adăugat fosta Ema Karter.

După patru ani în industria online, Miruna a decis să se reinventeze profesional și să-și urmeze o pasiune mai veche. Și-a închis conturile de Onlyfans și a deschis un salon la Brașov.

„Vreau să împărtășesc ceva important cu voi. O parte din trecutul meu aparține unei perioade în care am făcut alegeri care nu mă reprezintă și este un capitol încheiat din viața mea. Acum am ales să fac ceea ce îmi place cu adevărat, mi-am dorit demult și anume: tratamente faciale, să lucrez cu oamenii, să ofer încredere și frumusețe. Asta sunt eu azi!”, a transmis ea pe rețelele sociale.

