UPDATE ora 17.30: Palatul Elysée a anunțat, într-un comunicat de presă, că președintele Emmanuel Macron și-a amânat vizita în Germania, pentru întrevederea cu președintele federal german Frank-Walter Steinmeier: „Având în vedere situația internă, președintele Republicii a indicat că își dorește să rămână în Franța pentru următoarele zile“. Vizita era planificată de duminică până marți.

UPDATE ora 12:50: Crește bilanțul persoanelor arestate ca urmare a violențelor din noaptea de vineri spre sâmbătă. Ministerul francez de Interne a transmis că 1.311 persoane au fost arestate, la nivel național.

UPDATE ora 10:20: Ministerul de Interne a anunțat că poliția franceză a arestat 994 de persoane, vineri seara. În Marsilia, 88 de persoane au fost arestate și un magazin de arme a fost jefuit, primarul orașului a cerut guvernului național să trimită imediat trupe suplimentare.

UPDATE 1 iulie, ora 07:30: Ministrul de interne Gerald Darmanin a anunțat că cel puțin 471 de persoane au fost arestate ca urmare a violențelor de la proteste, potrivit BBC.

El a adăugat că „întăriri semnificative” vor ajunge în Marsilia, unde au fost arestate peste 80 de persoane. În Lyon și suburbiile din jur, aproximativ 20 de persoane au fost arestate în timp ce protestatarii incendiau mașini și îndreptau artificii spre poliție.

Poliția din Paris a anunțat că a evacuat Place de la Concorde după ce protestatarii s-au adunat, în ciuda interdicții impuse de poliție asupra adunărilor neautorizate în locuri cheie din centrul orașului, inclusiv Champs-Élysées și grădinile Tuileries. În suburbia Le Petit-Quevilly din Rouen, un tânăr a murit după ce a căzut de pe acoperișul unui supermarket dintr-un centru comercial care era jefuit.

Cu o seară înainte, peste 900 de persoane au fost arestate, cu o vârstă medie de 17 ani.

UPDATE ora 23.38: Potrivit mai multor înregistrări video difuzate de publicația France Bleu Provence, banca Caisse d’Épargne de pe bulevardul La Canebière din Marsilia a fost atacată vineri seara. Același lucru a fost valabil și pentru magazinul de parfumuri și produse de înfrumusețare Séphora, jefuit de bărbați îmbrăcați în negru și care purtau cagule, scrie Le Figaro.

Un magazin de arme a fost, de asemenea, jefuit, au declarat surse din cadrul poliției. Au fost furate șapte puști.

UPDATE ora 23.35: În centrul orașului Grenoble, fațadele magazinelor au fost sparte, iar magazinele au fost jefuite de zeci de tineri care purtau cagule, pe fondul fumigenelor, al gazelor lacrimogene și al incendierii pubelelor și bicicletelor. Anterior, mai multe mașini fuseseră incendiate într-o zonă suburbană, potrivit imaginilor difuzate de cotidianul regional Le Dauphiné, scrie Le Figaro.

După două nopți consecutive de violențe în diferite cartiere muncitorești din estul Lyonului, prefectura a sporit forțele de ordine, apelând la jandarmi, drone și vameși pentru a efectua controale asupra mașinilor, a declarat prefectul Fabienne Buccio, la BFMTV.

UPDATE ora 22.29: În timp ce în orașul Rhone se desfășoară puternice revolte vineri seară, 17 persoane au fost arestate la Lyon, potrivit unei surse din cadrul poliției. Se așteaptă ca această cifră să crească pe parcursul nopții, scrie Le Figaro.

Ciocniri violente au izbucnit între protestatari și poliție. De asemenea, mai multe mașini au fost incendiate.

UPDATE ora 23.26: Potrivit informațiilor difuzate inițial de BFMTV și confirmate de Le Figaro, 29 de elicoptere ale Jandarmeriei au fost mobilizate vineri seară în întreaga Franță pentru a ajuta la menținerea ordinii în fața revoltelor urbane.

UPDATE ora 23.24: Tramvaiele și autobuzele publice transfrontaliere din Geneva nu circulau vineri seara peste granița elvețiană spre Franța, în urma revoltelor din Hegagon, relatează France24.

Al doilea oraș ca mărime din Elveția, situat în estul țării, este înconjurat de Franța pe trei laturi. Multe dintre liniile sale de transport public trec granița în orașele situate de cealaltă parte a graniței.

Un comunicat publicat pe site-ul operatorului de transport public din Geneva, TPG, menționează că decizia a fost luată ca răspuns la restricțiile impuse de Franța în această seară asupra transportului public.

„Recomandăm clienților noștri care călătoresc cu transportul public pe liniile transfrontaliere să își planifice deplasările și să consulte informațiile despre trafic de pe site-ul nostru și din aplicațiile noastre”, scrie în comunicatul TPG.

Unele linii de transport se opreau la graniță, în timp ce trei rute transfrontaliere au fost eliminate complet.

UPDATE ora 23.15: Bilanțul arestărilor a crescut vineri seară la Marsilia. În timpul revoltelor din acest oraș, poliția a arestat 49 de persoane. Este posibil ca această cifră să se modifice în cursul nopții, scriu Le Figaro și BFMTV.

„Numeroase grupuri violente sunt încă prezente în centrul orașului Marsilia”, a avertizat prefectura din Bouches-du-Rhône.

UPDATE ora 22.36: Vineri seară, la Lyon, au izbucnit ciocniri între manifestanți și poliție în fața primăriei, relatează AFP, potrivit BFMTV.

Poliția a tras cu gaze lacrimogene după ce manifestanți care purtau cagule au lansat fumigene, a constatat agenția franceză de presă la fața locului.

La ora locală 20.00, mulțimea ajunsese la 1.300 de persoane în centrul orașului, potrivit prefecturii.

UPDATE ora 22.31: 36 de persoane au fost arestate în timpul unor incidente petrecute în centrul orașului Marsilia, relatează BFMTV.

Grupuri mici de persoane au atacat poliția cu pietre, iar doi ofițeri de poliție au fost ușor răniți.

UPDATE ora 22.28: Ministrul francez de interne a luat vineri seara apărarea forțelor de poliție pe care le conduce, scrie Le Figaro.

„Nu voi lăsa pe nimeni să scuipe pe ei. (…) Doar pentru că un polițist este anchetat, nu înseamnă că toți polițiștii sunt anchetați. Nu poliția națională este anchetată, ci un polițist”, a declarat Gérald Darmanin, în intervenția sa de la TF1.

UPDATE ora 22.25: În timp ce vineri seara sunt așteptate noi revolte în Franța, poliția i-a evacuat pe participanții care s-au adunat la un miting în Place de la Concorde din Paris pentru a cere „dreptate pentru Nahel”, relatează Le Figaro și Le Monde.

Aproximativ 300 de activiști antifasciști veniseră în Place de la Concorde.

Tensiunile s-au amplificat în momentul în care demonstranții au fost împinși înapoi de către forțele de ordine, care au încercat astfel să aplice interdicția priving organizarea de manifestații.

UPDATE ora 22.19: În cadrul unei intervenții la postul de televiziune TF1, ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin, s-a referit și la cei doi polițiști din Marsilia, care, deși erau îmbrăcați în civil, au fost recunoscuți de către tinerii violenți, scrie Le Figaro.

„Au fost molestați și bătuți pe jos ca niște câini, nu există alte cuvinte”, a deplâns ministrul francez.

UPDATE ora 22.15: O demonstrație este în desfășurare în Place de la Concorde din Paris. Câteva sute de persoane s-au adunat, în ciuda faptului că Prefectura de Poliție a interzis adunările și manifestațiile, relatează BFMTV.

UPDATE ora 22.06: Ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, a declarat vineri seară că guvernul de la Paris „nu exclude posibilitatea” instaurării stării de urgență, relatează BFMTV.

„În 50 de ani, am folosit starea de urgență de patru ori. Președintele Chirac a folosit-o după 10 zile de urgență. Nu excludem nicio posibilitate. Vom vedea ce va decide președintele după noaptea care urmează”, a declarat el, în platoul postului de televiziune TF1.

UPDATE ora 22.03: 917 persoane au fost arestate joi seară în Franța, a anunțat Gérald Darmanin, la postul de televiziune TF1.

Vârsta medie a celor arestați era de 17 ani, a adăugat el, potrivit BFMTV.

UPDATE ora 22.01: În ciuda interdicției impuse de prefectura din Rhône, aproximativ o sută de persoane participă la o manifestație în amintirea tânărului Nahel în Place des Terreaux din Lyon, relatează BFMTV.

Atmosfera este calmă, cu câteva scandări împotriva poliției.

După două nopți de violențe în orașele Franței, prefectura a interzis manifestațiile în Lyon de vineri, la ora 18.00, până sâmbătă, la ora 6.00.

UPDATE ora 21.58: Ministrul francez de interne, Gérald Darmanin, a deplâns vineri seară o „problemă a părinților”, în contextul în care mai mulți „copii de până la 13 ani” au fost arestați în legătură cu violențele din orașele franceze, relatează BFMTV.

„Majoritatea copiilor din cartierele muncitorești vor să scape (din acele cartiere, n.r.). (…) Ei nu au nimic de-a face cu delincvenții”, a adăugat el, la postul de televiziune TF1.

UPDATE ora 21.54: O secție de poliție din Reims a fost incendiată și jefuită în noaptea de joi spre vineri, iar protestatarii au furat „haine cu însemnele poliției naționale”, a anunțat prefectura, potrivit BFMTV.

Postul de poliție vizat se află în cartierul muncitoresc Croix Rouge, a precizat prefectura Marne, într-un comunicat de presă.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, mai mulți indivizi cu cagule fluturau în noapte tricouri și jachete ale poliției, iar mesajele postate indicau faptul că evenimentul avea loc la Reims.

UPDATE ora 21.46: Un tânăr care a sărit de pe o clădire atunci când un supermarket aflat la parterul acesteia a devenit ținta revoltelor, noaptea trecută, a murit, relatează vineri postul de televiziune BFMTV, citând parchetul din Rouen (nordul Franței).

UPDATE ora 21.40: 45.000 de polițiști și jandarmi vor fi desfășurați în toată țara vineri seară, a declarat ministrul francez de interne, Gerlald Darmanin, la televiziunea TF1, în timp ce țara se pregătește pentru noi violențe pe străzi după uciderea unui tânăr de 17 ani de către un ofițer de poliție la începutul acestei săptămâni, informează France24.

UPDATE ora 21.11: Olivier Klein, ministrul delegat pentru orașe și locuințe, a făcut un nou apel la responsabilitate din partea părinților și le-a cerut să nu-i mai lase pe tineri pe străzi, reiterând astfel mesajul anterior al președintelui Macron, relatează The Guardian și Le Figaro.

„Părinți, în această seară și până la revenirea la calm: țineți-vă copiii și adolescenții acasă”, a scris Klein, într-o postare pe Twitter. „Calmarea cartierelor noastre și protejarea minorilor este responsabilitatea noastră a tuturor”, a adăugat ministrul.

Parents, ce soir et jusquau retour au calme : gardez vos enfants et adolescents à la maison.



Apaiser nos quartiers et protéger les mineurs, cest notre responsabilité à tous.