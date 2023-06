LIVETEXT | După ce a avansat 800 de kilometri și spune că n-a pierdut niciun om, Prigojin anunță că oprește marșul spre Moscova pentru a evita vărsarea de sânge

#Wagner ‘s soldiers still seem to be popular in #Rostov tonight. A fair crowd serenading thm at the regional military HQ. #RussiaCivilWar pic.twitter.com/eZ1wWI43au

Bizarre to see: Wagner fighters in Rostov packing up their stuff, chatting with passersby & thanking “everyone who supported us.” “Lets take a photo & then get out of here.” pic.twitter.com/L29upBkQc0

RT’s correspondent on the ground in Rostov-on-Don says the Wagnerites are already packing up and preparing to leave the city. https://t.co/A3R8ukIgEo pic.twitter.com/BPbYyoJliR

Prigozhin just now: „They wanted to disband Wagner. We set out on June 23 for the „March of Justice”. In a day we marched just short of 200 km from Moscow. During this time, we have not shed a single drop of the blood of our fighters. Now is the moment when blood can be shed.…

A member of the Wagner PMC opened fire at the entrance to the Rostelekom building in Rostov-on-Don. It is not yet clear what caused the shooting. pic.twitter.com/Brb3nzSHyM

Missile strike at a residential yard in Voronezh. Several cars were damaged. Who launched the ammunition is unknown. pic.twitter.com/TF67Seb81e

Drones, tanks and lots of people outside the headquarters of the Southern Military District in the center of #RostovOnDon . pic.twitter.com/Pe1L3Wo0ho

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events wont be considered No direct threat to Latvia at this time

Russian road policeman shows a large number of trucks placed on a highway to Moscow to prevent Wagnerites from reaching it. The block appears just before the crossing over the Oka river, near the town of Lipitsy (see Lipitsy on google maps for understanding). pic.twitter.com/s29mQzNuNq

Banners advertising Wagner are being torn down in the Moscow region. pic.twitter.com/eleUhkfufP

⚡️Trenches are being dug on the outskirts of #Moscow pic.twitter.com/KAj89Br8tC

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh , where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty

All Romanian authorities are closely monitoring the situation in Russia, in full cooperation with our allies. I am permanently updated by the Defense Ministry & MFA on the situation. We are in coordination with our Allies.

#Russia Just another ordinary day in Rostov, where clean streets are the priority. pic.twitter.com/oIGGvCKXSc

Wagner forces have made it to the Southern Military District Headquarters in Rostov. pic.twitter.com/BVKmfuWWEm

First sighting of Prigozhin, in a video posted by a Wagner channel. It says he's in the Rostov army HQ "negotiating" with deputy defense minister Yunus-Bek Yevkurov. "We want [Gerasimov] and Shoigu. Until they're here, we'll stay, block off Rostov, and head to Moscow," he says." pic.twitter.com/akox3BNdsL

Russian military equipment near the building of the State Duma of the Russian Federation. pic.twitter.com/nFbR0Csb32

Alleged footage of military on the streets of Rostov tonight. Taken from Rostov emergencies telegram channel. pic.twitter.com/yNdbjl4CPU

22:55 - Acum 27 minute „Putin a fost informat”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri seară că președintele Vladimir Putin a fost informat cu privire la „situația din jurul fondatorului companiei private Wagner, Evgheni Prigojin, și a Ministerului rus al Apărării”, scrie Kommersant.

„Președintele Putin a fost informat cu privire la toate evenimentele din jurul lui Prigojin. Sunt luate măsurile necesare”, a afirmat Peskov, citat de agenția rusă oficială de presă TASS.

It’s official ?



„❗️Putin has been informed about the situation around Prigozhin, all the necessary measures are being taken” Peskov said. — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Reacția Kremlinului vine după ce pe canalul Telegram al serviciului de presă al lui Prigojin a apărut un mesaj vocal în care șeful mercenarilor Wagner acuză conducerea Ministerului rus al Apărării că lansează atacuri cu rachete, din elicoptere, asupra taberelor organizației paramilitare.

Ulterior, pe canal au mai apărut câteva mesaje în care Prigojin îndeamnă la revoltă militară.

El a promis să „oprească” conducerea militară de vârf a Moscovei și a făcut apel la ruși să nu se opună forțelor sale.

„Consiliul de comandanți al PMC Wagner a luat o decizie – răul pe care îl aduce conducerea militară a țării trebuie oprit”, a spus Prigojin, într-unul din mesajele audio, îndemnându-i pe ruși să rămână calmi.

„Suntem 25.000 de oameni și vom merge să aflăm de ce în țară există o anarhie totală”,. Rezervele noastre strategice sunt întreaga armată și întreaga țară”, a adăugat Prigojin, citat de AFP și The Moscow Times. El a făcut apoi apel către „oricine vrea să ni se alăture” pentru a „pune capăt mizeriei”.

Ulterior, serviciul de presă al ministerului condus de Serghei Șoigu a precizat că „toate mesajele distribuite pe rețelele de socializare în numele lui Evgheni Prigozhin“ nu sunt adevărate și reprezintă „o provocare informațională”.

***

Știrea inițială: „Un atac cu rachete a fost efectuat asupra taberelor Grupului Wagner. Există multe victime. Potrivit luptătorilor care au asistat la bomardament, acesta a venit din spate, ceea ce înseamnă că a fost lansată de trupe ale Ministerului Apărării al Federației Ruse”, a declarat Prigohin.

Acesta susține că „un număr foarte mare de luptători au fost uciși” și că Grupul Wagner va lua o decizie în viitorul apropiat cu privire la „cum să răspundă acestei atrocități”.

El a publicat și imagini video în care se vede ceea ce spune el că sunt urmările atacului.

Vă avertizăm că urmează imagini care pot avea un puternic impact emoțional:

Sources within the Wagner PMC Group are claiming that a Missile Attack launched by Russian Forces have Targeted one of their Field Camps in Ukraine resulting in Significant Casualties; the Leader of Wagner, Yevgeny Prigozhin has just stated that he believes the Attack was Ordered… pic.twitter.com/O5bUzwMVTP — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2023

„Ne-au înșelat în mod josnic și au încercat să ne priveze de posibilitatea de a ne apăra locuințele. Eram gata să facem concesii Ministerului Apărării, să predăm armele și să găsim o soluție cu privire la modul în care vom continua să ne apărăm țara. Dar acest gunoi (ministrul Serghei Șoigu, n.r.) nu s-a liniștit. Astăzi, văzând că nu suntem înfrânți, au decis să lanseze atacuri din spate cu rachete asupra taberelor noastre”, a adăugat Prigojin.

Despre ministrul Apărării, Serghei Șoigu, Prigojin a mai spus: „Această creatură va fi oprită”.

Full message of Prigozhi „declaring war on the Russian Ministry of Defence:



„PMC Wagner Commanders Council made a decision: the evil brought by the military leadership of the country must be stopped.



They neglect the lives of soldiers. They forgot the word “justice”, and we… pic.twitter.com/1tCXPVn07p — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Ministerul condus de Șoigu acuză o provocare

La scurt timp, Ministerului rus al Apărării a transmis, într-un comunicat, că toate mesajele răspândite pe conturile de socializare asociate grupului Wagner și lui Evgheni Prigozhin, despre bombardamentul armatei ruse efectuat din spatele pozițiilor mercenarilor, sunt false și că acestea reprezintă o provocare.

„Toate mesajele și înregistrările video răspândite pe rețelele de socializare în numele lui E. Prigojin despre presupusul «arac al Ministerului Apărării al Federației Ruse asupra taberelor PMC Wagner» sunt neadevărate și reprezintă o provocare informațională”, scrie în mesajul publicat de instituția condusă de Serghei Șoigu, potrivit publicației economice Kommersant.

⚡️ “All messages spread on social networks on behalf of #Prigozhin about the alleged strike by the Russian Defense Ministry on the rear camps of #Wagner PMCs do not correspond to reality and are an informational provocation,” Russian Ministry of Defense reported. https://t.co/PWkSrfs4rT — KyivPost (@KyivPost) June 23, 2023

Ministerul rus al Apărării a adăugat că forțele armate ruse „continuă să desfășoare misiuni de luptă pe linia de contact cu forțele armate ale Ucrainei”, în zona „operațiunii speciale”.

Cu câteva ore înainte să acuze că trupele sale au fost bombardate, fondatorul companiei de mercenari, Evgheni Prigojin, a acuzat că că raționamentele Kremlinului pentru declanșarea războiului în Ucraina s-au bazat pe minciunile inventate ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, adversarul său.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina