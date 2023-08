Evgheni Prigojin a murit, după ce avionul său s-a prăbușit la scurt timp de la decolarea din Moscova. „A fost ucis de acțiunile trădătorilor din Rusia”, anunță gruparea Wagner

Potrivit presei ruse, aeronava a zburat mai puțin de jumătate de oră. Aeronava decolase de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova către Sankt Petersburg.

La bord se aflau șapte pasageri și trei piloți. Potrivit unor informații apărute pe canalele de Telegram, printre pasageri se număra și Dmitry Utkin, considerat mâna dreaptă a lui Prigojin. Informația nu a fost confirmată.

Localnicii au auzit două bubuituri înainte de accident și au văzut două urme pe cer, transmite și canalul de Telegram, Gray Zone, care anterior a înaintat ipoteza, neconfirmată oficial, că aeronava a fost doborâtă de sistemul de apărare antiaeriană.

***

„A fost declanșată o anchetă cu privire la prăbușirea aeronavei Embraer, care a avut loc în această seară în regiunea Tver. Pe lista de pasageri se numără numele și prenumele lui Evgheni Prigojin”, a anunțat Agenția Federală de Transport Aerian din Rusia.

Aeronava Embraer Legacy s-a prăbușit în jurul orei 18:40, ora Moscovei, pe 23 august, lângă satul Kuzhenkino din regiunea Tver, relatează publicația rusă Kommersant.

Potrivit flightradar24, avionul a zburat în mod regulat pe ruta Moscova-Petersburg în ultima perioadă. Potrivit planespotters.net, gruparea Wagner a achiziționat acest Embraer în septembrie 2020.

În mediul online, au apărut imagini cu momentul în care aeronava se prăbușește în regiunea Tver.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia’s Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB