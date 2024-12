Fanta românească e mai scumpă și mai proastă decât cea din Italia: mai puțin suc de portocale, dar mai multe arome și coloranți | Experiment Libertatea

Cele două sucuri Fanta sunt comercializate la același preț, de un euro pe sticla de 500 de mililitri, deși în România calitatea este mai slabă, iar TVA – mai mică.

Libertatea a comparat aceeași băutură carbogazoasă în patru țări: România, Italia, Ungaria și Slovenia. Sucurile au fost cumpărate din magazine Lidl, acesta fiind un retailer prezent în toate cele patru țări.

Fanta din cele patru țări

Iată care sunt informațiile de pe etichete:

Datele arată că Fanta din Slovenia are cel mai puțin zahăr, în vreme ce Fanta din Italia are cel mai mult. În schimb, sucul sloven are îndulcitori și conservanți.

Concomitent, prețurile sunt aproape similare: 99 de eurocenți în Italia, 4,99 de lei (un euro) în România, 399 de forinți (0,97 de euro) în Ungaria și 94 de eurocenți în Slovenia.

Suc din portocale la italieni, sedimente la noi

Eticheta din România e singura care te avertizează că „datorită conţinutului de suc pot apărea sedimente naturale”. Asta deși băutura nu are decât „5% suc de portocale din concentrat”.

Pe eticheta din Italia scrie: „produs în Italia, cu suc de portocale 100% italian”, iar concentrația e de 12%.

De asemenea, doar în România și în Ungaria se plăteşte la casa de marcat şi garanţia ambalajului reciclabil, ceea ce face ca Fanta de la noi să fie mai scumpă decât Fanta de portocale din Italia.

TVA la băuturile răcoritoare este 22% în Italia, 9,5% în Slovenia, 27% în Ungaria şi 19% în România.

Concentrat și îndulcitori

Fanta este produsă de concernul american Coca-Cola. Grupul recunoaște că există diferențe între băuturi.

Pe site-ul Coca-Cola din România scrie:

„Este Fanta din România aceeași cu Fanta din orice altă țară din Europa? Producem Fanta în întreaga Europă și conținutul de suc poate diferi de la o țară la alta. În fiecare țară, conținutul de suc este în mare parte comparabil cu produsele similare disponibile pe piața locală, dar și în linie cu cerințe legale locale mai vechi”.

Compania recunoaște și conținutul diferit de zahăr:

„În Europa, Fanta este îndulcită cu zahăr sau o combinație de zahăr și îndulcitori. Eforturile de reducere a zahărului din băuturile noastre reprezintă un proces gradual și continuu, de aceea e posibil să găsești o combinație de zahăr și îndulcitori diferită de la o țară la alta.

Oferim informații clare pe etichetele băuturilor noastre pentru ca tu să te bucuri de băutura din mâna ta având la dispoziție toate informațiile despre ingrediente și valori nutriționale”.

Coca-Cola recunoaște diferențele, dar nu le explică

Coca-Cola a transmis pentru Libertatea că adaptează rețetele la specificul local.

„În conformitate cu reglementările locale și europene, ne adaptăm rețetele pentru a folosi ingrediente din lanțurile locale de aprovizionare, respectăm legislația în vigoare și răspundem preferințelor consumatorilor noștri, în linie cu produsele comparabile de pe fiecare piață”, susține Coca-Cola.

„În România, am efectuat procesele noastre standard de testare internă pentru consumatorii Fanta Orange”, mai precizează Coca-Cola.

Dar compania nu spune și ce a arătat mai exact testarea internă. Spune însă că pe etichete și pe site sunt prezentate ingredientele și valorile nutriționale astfel încât consumatorii să aleagă în cunoștință de cauză.

„Coșul de gunoi al Europei”

Un scandal european privind diferențele de calitate la produse similare a izbucnit în anul 2017. În acel moment, Cehia, Slovacia și Ungaria au acuzat multinaționalele că exportă produse mai proaste în estul Europei față de ce vând în Occident.

„În practică, în cazul anumitor produse, suntem coșul de gunoi al Europei”, acuza ministrul ceh al agriculturii de la acel moment, Marian Jurecka, citat de Hotnews.

Scandalul de atunci a ajuns inclusiv în Parlamentul European.

Multinaționalele acuzate s-au apărat spunând că unele ingrediente diferă de la țară la țară, din cauză că utilizatorii au gusturi și preferințe diferite.

Cu toate acestea, nicio companie nu a arătat vreun studiu în care să arate că românii preferă băuturile răcoritoare cu mai puțin suc natural și cu mai mulți îndulcitori și arome.

În plus, oficialii multinaționalelor mai argumentau că, prin utilizarea de ingrediente diferite, pot oferi prețuri mai mici. La șapte ani distanță, prețurile sunt aproape la fel, dar calitatea din țările est-europene este în continuare sub cea din Occident.

