Organizatorii Neversea, anulat anul trecut din cauza pandemiei, speră că festivalul se va putea desfășura după 1 august, când autoritățile ar putea modifica normele, astfel încât să crească numărul participanților la spectacolele în aer liber.



„Găsirea unei noi date, reconfirmarea artiștilor, recalibrarea resurselor umane și a celor logistice sunt eforturile pe care organizatorii sunt dispuși să le facă, în speranța că autoritățile vor regândi normele propuse, în cel mai scurt timp”, se arată în comunicat.

Reprezentanții festivalului susțin că există soluții de a organiza evenimentul în siguranță sanitară, accesul fiind permis doar celor vaccinați, testați sau cu anticorpi.

Îi asigurăm pe toți cei care așteaptă festivalul că vom face tot ceea ce depinde de noi, vom căuta cele mai bune soluții. În același timp, solicităm încă o dată autorităților să vină în sprijinul industriei culturale prin stabilirea și comunicarea cât mai clară și mai rapidă a unor norme care să ajute cu adevărat la reluarea activității culturale în România Edy Cherejei, director comunicare Nerersea:

Florin Cîțu, premierul României, a anunțat, luni, 17 mai, în Parlament, că în România vor avea loc evenimente majore abia după 1 august.

„Noi vorbeam de acele festivaluri după 1 august. Toată discuția pe care am avut-o de fiecare dată cu organizatorii a fost că vom avea aceste festivaluri după 1 august. În acest moment, vorbim de tipuri de concerte, ce se poate face până la 1 august. Acestea sunt condițiile pe care le-am luat în calcul până la 1 august. După 1 august putem să discutăm despre alte evenimente. Și când am discutat la Cluj, și când am discutat pe litoral, am spus că putem să vorbim despre evenimente mari, și Neversea, și Untold după 1 august”, a declarat, luni, 17 mai, Florin Cîțu.

Autoritățile iau în calcul relaxarea măsurilor treptat, în funcție de numărul persoanelor vaccinate, dar și în funcție de situația epidemiologică.

De la 1 iunie, evenimentele cu număr mare de persoane în aer liber pot fi organizate cu 1.000 de persoane, asta dacă se respectă și măsurile sanitare în vigoare. Numărul persoanelor care pot participa la spectacole în aer liber poate ajunge la 1 august la 5.000.



