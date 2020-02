De Bobi Neacșu,

„În ultima parte a mandatului am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline”, a scris Sorina Pintea pe Facebook.

Fostul ministru a dezvăluit în comentarii şi de ce boală suferă. „Era greu sa explic de ce! Astăzi am primit veşti foarte bune-analizele mele sunt perfecte si am considerat ca e momentul să explic. Dermatomiozită! Din fericire diagnosticată în primele 4 luni, fără afectare musculară din fericire! Nu mă tratez la Viena! Sunt acasa printre ai mei! Şi am fost tratată la fel ca şi ceilalţi pacienţi cu aceasta boala, aceleaşi protocoale!”, a scris Sorina Pintea.

„În momentul de față boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicații pentru dispariția din spațiul public”, a mai scris ea pe Facebook.

Dermatomiozita este o boală sistemică ce afectează cel mai frecvent pielea şi muşchii, dar poate afecta şi articulaţiile, esofagul, plămânii şi rar inima, se arată pe site-ul Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune.

