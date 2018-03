FOTO| Nepotul actriței Elizabeth Hurley a fost înjunghiat de mai multe ori într-un atac violent în Londra

Elizabeth Hurley a mărturisit pe Twitter că nepotul ei, Miles Hurley, a fost înjunghiat de mai multe ori într-un atac violent în Londra.

Actriţa britanică în vârstă de 52 de ani este a trecut prin clipe de coșmar după că nepotul ei, un model de 21 de ani, a fost înjunghiat joi în Londra, potrivit bbc.com.

Elizabeth a postat pe Twitter în care a vorbit despre ”atacul violent”, mulțumind totodată poliției și cadrelor medicale.

My 21 year old nephew was repeatedly stabbed in a brutal attack in London on Thursday night. The police & hospital are being fantastic. Thank you for all your messages. It is an appalling time for him & our family. The police will be appealing for witnesses.

