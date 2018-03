FOTO și VIDEO | Câți ani de închisoare a primit tânăra care și-a împușcat mortal iubitul pentru mai multă popularitate pe Youtube

Tânără care și-a împușcat mortal iubitul pentru o “farsă pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crimă de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei să devină viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a încheiat tragic.

Monalisa Perez, acum în vârstă de 20 de ani, a tras cu arma într-o carte pe care iubitul ei o ținea în fața pieptului. Pedro Ruiz, 22 de ani, a crezut că glonțul nu va trece de carte, așa că și-a convins iubita să îl împuște.

Tânăra își anunțase fanii pe Twitter că urmează să facă o filmare periculoasă: „Eu și Pedro vom face unul dintre cele mai periculoase clipuri din toate timpurile. A fost ideea lui, nu a mea”. Cuplul s-a așteptat ca momentul filmat să strângă o mulțime de vizualizări pe Youtube.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever?? HIS idea not MINE?

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017